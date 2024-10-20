百年古蹟拉皮融入幾米繪本 一銀宜蘭分行成拍照打卡新熱區

第一銀行宜蘭分行整修後，散發出古色古香的韻味。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕第一銀行宜蘭分行超過百年歷史，被宜蘭縣政府指定為古蹟，最近辦理拉皮，採用幾米繪本中「忘記親一下．時空旅行」的主角作為門面裝置藝術，工程完工後，這座紅磚老建築散發出古色古香韻味，成為宜蘭市拍照打卡新熱區。

一銀宜蘭分行坐落宜蘭市中山路3段鬧區，在1921年啟用，是棟2層磚造洋樓，展現日治時期建築風格與營造技術，仍保留二戰美軍機掃射的彈孔，縣府九年前指定為古蹟。這次門面整修工程，被一銀視為國內銀行古蹟結合幾米裝置藝術的首例。

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一銀宜蘭分行門面增設幾米繪本「忘記親一下．時空旅行」的主角小男孩與布丁狗。（記者江志雄攝）

一銀宜蘭分行老建築原本就充滿古典風格，現在增設幾米繪本「忘記親一下．時空旅行」中的主角小男孩與布丁狗、貓頭鷹。繪本內容描述小男孩與布丁狗旅行時想到父母親，途中遇見的貓頭鷹，期許他好好長大，小男孩決定從此堅強面對人生。

一銀宜蘭分行大門的貓頭鷹裝置藝術。（記者江志雄攝）

一銀表示，一銀宜蘭分行陪伴大家走過百年歲月，修復之後，融入企業標誌的街道休憩座椅，搭配復古彩繪，襯托出古色古香紅磚建築的韻味，串起一銀與地方的共生共榮，邀請大家欣賞此處的公共藝術之美。

超過百年歷史的一銀宜蘭分行，展現日治時期建築風格與營造技術。（記者江志雄攝）

一銀宜蘭分行經過拉皮後門面煥然一新，連日來吸引不少路人駐足觀賞，遊客拿出手機與銀行大門前方的小男孩與布丁狗拍照。一銀表示，即日推出宜蘭分行裝置藝術拍照分享送好禮、首款銀行專屬的 AR實境解謎遊戲免費體驗，11月9日另有宜蘭分行快閃限定好禮雙重送，詳情可上第一銀行官網查詢。

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