（影音）台灣史為骨架、民主當主題 台灣民主尋蹤書法展10/17開展

台灣先賢蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力」，被列入台灣民主尋蹤書法展的書寫題材。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕仰山文教基金會主辦的台灣民主尋蹤書法展，訂於10月17日起在宜蘭市西後街的民主尋蹤館展出，仰山創辦人、前立法院長游錫堃今天主持開展前記者會，他表示這項活動是華文圈首度以台灣史為骨架、民主發展當主題的書法展。

前立法院長游錫堃也提供作品參加台灣民主尋蹤書法展。（記者江志雄攝）

台灣民主尋蹤書法展出地點也大有來頭，選在前省議員、被譽為「黨外祖師爺」的郭雨新故居地舉行，此處現由仰山文教基金會規劃為民主尋蹤館，這次書法展有游錫堃與38位名家，包括張太白、康杰、葉啟杉等人共襄盛舉，提供隸書、行草、行書等各種字體作品參展。

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台灣民主尋蹤書法展邀請30多位名家參展。（記者江志雄攝）

主辦單位表示，台灣書法風氣盛行，但書寫內容以四書五經、唐詩宋詞為主，台灣民主尋蹤書法展突破傳統，選定與民主發展有關的國內外名言佳句為題材，例如，台灣先賢蔣渭水的「同胞須團結，團結真有力」、知名作家柏楊「不反對暴政，暴政一定再來」、鄭南榕「爭取並維護百分之百的言論自由」。

台灣民主尋蹤書法展選在前省議員、被譽為「黨外祖師爺」的郭雨新故居地舉行。（記者江志雄攝）

擔任策展人的游錫堃說，10月17日為台灣文化日，也是蔣渭水創辦台灣文化協會103週年紀念日，台灣民主尋蹤書法展選在這天開展，深具歷史意義，歡迎大家到場鑑賞，發掘地方民主展史上輝煌的一頁。活動展期到明年2月28日，地址在宜蘭市西後街114號。

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