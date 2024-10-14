【藝術文化】故宮歡慶生日月 新增週一開館日 10/17台灣文化日免費入館

故宮南、北院實體商店及網路商城，即日起至10月17日特別設置「台灣文化日故宮禮讚」主題選品專區。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕10月是故宮的生日月，故宮南、北院區新增10月14、28日兩個週一開館日；此外，為響應10月17日台灣文化日，除南、北院皆於當日免費參觀外，另有專題演講、語音導覽機及餐飲消費優惠，南院還推出日本沖繩月，可說活動豐富又精采。

在北院部分，有「與故宮同慶」方案，凡10月壽星皆可在10月期間享用語音導覽機8折優惠。此外，10月17日當天，將為新推出的2檔特展「公主駕到！清代文獻中的公主身影」及「畫語 會說故事的圖畫」，於正館B1多媒體室接續舉辦2場專題演講，包括由台灣師範大學藝術史研究所教授林麗江（前故宮書畫文獻處處長）主講「試解畫中意：中國繪畫的敘事與解讀」；及「公主駕到」特展策展人書畫文獻處助理研究員蘇峯楠，將主講「在博物館尋找公主：歷史策展與公共史學」。

請繼續往下閱讀...

故宮南院現正舉辦「2024故宮亞洲藝術節 日本沖繩月」，並推出「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，除10月17日免費參觀，10月19日還有「邂逅南院 故宮下午茶」，邀請共鳴室內樂團表演「咱ㄟ台灣 咱ㄟ歌」，認識音樂中的台灣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法