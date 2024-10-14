當蕭邦遇見拉赫曼尼諾夫！奇美音樂節「青春與史詩」雙協奏曲經典呈現

奇美音樂節「蕭邦大觀」，邀請鋼琴家陳毓襄演繹蕭邦名作。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕當蕭邦最華麗的第一號鋼琴協奏曲與拉赫曼尼諾夫顛峰級的第三號鋼琴協奏曲同場演出，將會激起怎樣的火花？

2024奇美音樂節壓軸的「青春與史詩」將移師高雄衛武營演出，2首超級經典的鋼琴協奏曲難得同場呈現，由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團聯手獻藝，加上博物館典藏米蘭學派4大製琴家族的8把名琴助陣，11月15日登場。

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奇美博物館指出，今年以鋼琴詩人「蕭邦」為主題推出系列節目，備受關注的壓軸場為「青春與史詩：蕭邦第一與拉赫曼尼諾夫第三號協奏曲」，將同時獻上2位大師的經典作品，展現他們的音樂傳承，以及各自獨特的藝術風采，未演先轟動。

館方提到，蕭邦抒情又兼具技術性的鋼琴作品，在樂壇影響深遠，拉赫曼尼諾夫也是其一，同為浪漫主義時期的代表人物，這場演出堪稱跨越時空的磅礴巨獻，成就對音樂家極具挑戰、讓音樂迷極度享受的音樂饗宴。

蕭邦第一號鋼琴協奏曲是青春時期的代表作，傳遞華麗浪漫與純真情感；拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲則以史詩般的敘事格局與恢弘氣魄著稱，其繁複艱深的技巧，被譽為「鋼琴協奏曲的聖母峰」。

館方指出，2首偉大創作對演奏家而言，是技巧與體力的極大考驗，由「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」冠軍陳毓襄擔綱演出，她將以千錘百鍊的琴藝、過人的體能與意志力，搭配指揮名家克里斯蒂安．阿爾明與台灣交響樂團，引領樂迷進入波瀾壯闊的音樂世界。

這次登場的名琴，來自4大米蘭製琴家族的格蘭奇諾、泰斯托瑞、蘭朵夫、梅塔岡薩等代表作品；格蘭奇諾家族以製作音色溫暖的大提琴為名；泰斯托瑞家族延續老師格蘭奇諾風範，樂器以音色明亮清晰著稱；蘭朵夫家族的提琴融合了義大利和德國的製琴特色，最擅長製作中提琴；梅塔岡薩家族也以中提琴製作聞名，音色醇厚為其特點。

4大家族系列作品的中低音域尤其渾厚，能強化背景音樂，完美襯托主旋律的音色，為協奏曲的演出增添豐富的層次與色彩，這也是館藏的米蘭學派名琴，首度登上衛武營。

奇美音樂節「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」由知名樂評家與節目製作人焦元溥擔任策劃及導聆，並邀請鋼琴家陳毓襄演繹多首蕭邦名作。

除了壓軸場之外，還有即將於本月19日登場的「溫柔與豪情：蕭邦、舒伯特與拉赫曼尼諾夫的室內樂」，祭出法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）打造的大小提琴，演出蕭邦、舒伯特、拉赫曼尼諾夫等3位浪漫派大師不同風情的經典名曲。

本月26日「英雄與傳說：蕭邦詼諧曲與敘事曲全集」鋼琴獨奏會，則由陳毓襄演奏蕭邦詼諧曲、敘述曲全集，包括家喻戶曉的第一組夜曲、最溫柔的《搖籃曲》與最威風的《英雄》波蘭舞曲等。

奇美音樂節各場次全面熱賣中，演出地點為奇美博物館、衛武營國家藝術文化中心，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活；詳情可上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明，將擔任奇美音樂節的壓軸場指揮。（圖由Shumpei Ohsugi攝影）今年的奇美音樂節，將首度使用8把米蘭4大製琴家族的代表名琴。（奇美博物館提供）奇美音樂節「蕭邦大觀」，國立台灣交響樂團將擔任壓軸演出。（圖由NTSO提供）

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