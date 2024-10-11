台南下營這團家將特別 獲頒台南民俗文化資產

台南市下營濟中壇忠義堂八家將獲頒台南市定民俗無形文化資產，今晚授證。（南市文化局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區獲登錄首項無形文化資產，下營濟中壇忠義堂八家將在今晚（11日）濟中壇主神太子爺聖誕，獲頒台南市定民俗無形文化資產，人神同樂。

台南市副市長葉澤山（中）授證文化資產證書頒給下營濟中壇忠義堂主委顏永龍（右）、頭旗由創團團長林枝明（左）代表接受。（南市文化局提供）

下營濟中壇忠義堂八家將成立於1988年，因紀律嚴明、維繫陣頭傳統技藝，為下營區指標性的家將團，獲得台南市文資處審議通過登錄為台南市民俗類無形文化資產，今晚由台南市副市長葉澤山授證，肯定廟方及家將成員傳承文資之貢獻。

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台南下營濟中壇忠義堂八家將傳承家將文化和技藝，紀律嚴明，三代同陣，是遶境中焦點陣頭。（濟中壇提供）

葉澤山頒發文化資產登錄證書給濟中壇主委顏永龍，頭旗則由創團團長林枝明代表受旗，激勵團員和地方信眾。

包括台南市文資處處長林喬彬、濟中壇壇主林榮文、下營區長李宗翰、下營玄天上帝廟主委姜金利等人都出席授證，表達祝賀。

台南下營濟中壇忠義堂八家將傳承家將文化和技藝，紀律嚴明，三代同陣，是遶境中焦點陣頭。（濟中壇提供）

下營濟中壇創設於1986年，1988年依神明降示往麻豆安業地藏庵領令成立家將護法，承襲地藏庵吉勝堂之家將表演形式與編制，為10人陣，其後由地府將軍、三太子降駕教授陣法。家將團成員皆為下營大埤寮人或濟中壇信眾，固定參與下營玄天上帝廟3年1科「下營香」遶境。

李宗翰指出，濟中壇忠義堂八家將團約30人，有自己的教練、面師，團員多數相當資深，但近年也傳承給年輕世代，可見三代同陣，其存續與發展深獲庄民認同。

林喬彬表示，濟中壇忠義堂在出軍儀式及陣法上皆具獨特性，反映該地信仰特色，在家將編制、服裝、陣式、法器，以及家將紀律嚴明的文化上，皆深具傳統面貌，期許未來濟中壇能穩定傳承，保存家將文化與技藝。

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