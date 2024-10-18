限地國家級景觀！台南400農漁地景藝術節 推6大戶外裝置藝術

藝術家盂施甫作品《曾經》，位在隸屬台江國家公園的七股觀海樓旁，傍晚景色夢幻迷人。（盂施甫提供）

〔記者董柏廷／台南報導〕由台南市政府文化局舉辦的「台南400農漁地景藝術節」，以「生生萬物」為題，邀請6組藝術家團隊，分別透過與農漁產業相關的知名地點為核心，融合在地人文歷史的視角，限地製作6座大型裝置藝術品，將於10月19日起至2025年04月30日，在台南登場。

藝術家盂施甫作品動力裝置藝術《曾經》，位在隸屬台江國家公園的七股觀海樓旁。（記者董柏廷攝）

台南市副市長葉澤山表示，這次6位藝術家投入許多時間投入農漁業地踏查，藝術品散居在不同地點，譬如海邊、平原、工業遺址等地，「藝術家作品是多面向的，希望民眾透過作品參觀景點，也省思台灣農林漁牧未來的發展，同時省思生態與人與生活之間的連結。」

請繼續往下閱讀...

策展人方敘潔說明，「此次地景節所稱的生生萬物，不只是人類建設農漁生產系統，也是萬物受土地生養的永續循環，讓自然萬物生生不息，又與我們的日常息息相關。」

其中，轉化甜鹹味覺的2件作品，極具台南印象特色。藝術家盂施甫作品《曾經》，位在隸屬台江國家公園的七股觀海樓旁。作品靈感取自鹽田抽水風車的原始外型，用現代技術重製，替換材質、融當代色彩，用15座逾3公尺的風車，重新轉譯古早風車的視覺語彙，透過作品呈現鹽分地帶的風土故事。夏天欣賞落日餘暉與白鷺鷥掠過鹽田與青天；秋冬時分，則有機會見到許多黑琵鷺飛遷至此避寒的景象

藝術家莊志維裝置藝術作品《看起來也甜甜》以閃爍著彩虹般「甜美」色澤的彩色雷射膜為創作素材。（台南400農漁地景藝術節提供）

另一件，則是藝術家莊志維作品《看起來也甜甜》位於蕭壟文化園區（前身為佳里糖廠），以「台南甜」為創作靈感，以馬卡龍色系的鐵桿，加上閃爍著彩虹般「甜美」色澤的彩色雷射膜，轉化甘蔗田的意象，連結過去糖廠的繁榮與興盛。

藝術家莊志維裝置藝術作品《看起來也甜甜》位於蕭壟文化園區。（記者董柏廷攝）

「台南400農漁地景藝術節」邀請走路草農／藝團、劉哲安、林舜龍、莊志維、盂施甫、胡乘祥等藝術家團體，自糖業、鹽業、蔬果，以及漁產等在地物產特色與歷史文化出發，創作大型裝置藝品，分別散居於新化果菜市場、隆田chacha文化資產教育園區、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、七股觀海樓，以及青鯤鯓青山漁港等地，不僅農漁體系的永續生產，和大地生，與小民生活，並實際走訪基礎設施，以及大型裝置藝術之間產生的對話，感受台南400年來的文化與產業內涵。詳詢「台南400農漁地景藝術節」官網（https://reurl.cc/NldlLp）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法