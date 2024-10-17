自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

放眼世界 竹市光武國中西班牙走讀紀錄片撼動人心

2024/10/17 17:39

走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中師生32人今年暑假啟動首次西班牙朝聖之旅，完成5天徒步健走120公里壯舉，更將一系列走讀課程拍攝成紀錄片，今天在巨城威秀影城首映，透過鏡頭與紀錄片，學生走出舒適圈，放眼世界，看見自己的可塑性及能量，紀錄片感動所有觀影者，也看到這群不到15歲少年展現的自信與光芒。

光武國中校長黃信騰說，這趟15天的朝聖之旅，讓學生了解國際性的文史教育及語言文化，「人生沒有白走的路，每一步都算數」，學生透過活動打開世界之窗，也點燃熱血且激勵人心。學生在這15天中與世界建立友誼，透過交流與體驗，深入地理解彼此文化的異同。而這套課程中，神奇數字「0、6、10、120」也印證學生以「0個行李箱、走讀6個世界文化遺產、認識超過10個國家友人，以及5天徒步120公里」。

參與走讀的學生3月起便參加行課程，以國際教育為核心理念，發展出體能訓練的「身體文化」課程、拉近溝通的「西班牙語言」課程、導覽史地文化的「走讀文史」課程、關注西班牙永續發展對策的「SDGs全球議題探究」，還有根據裝備、食衣住行等分組的「共讀西班牙」等5套課程，而前往世界走讀是為找到回家的路，這套國際走讀課程是全台首團，未來也會持續與世界做朋友，展現學生的多樣可能性。

除紀錄片首映，西班牙走讀攝影展也同步展出，黃信騰邀請市民及關心教育工作者來觀賞，一起感受學生的蛻變與成長。

走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。 （記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。 （記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應