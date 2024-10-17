放眼世界 竹市光武國中西班牙走讀紀錄片撼動人心

走出舒適圈放眼世界！新竹市光武國中西班牙走讀紀錄片今天首映，精采的影像紀錄，撼動人心。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中師生32人今年暑假啟動首次西班牙朝聖之旅，完成5天徒步健走120公里壯舉，更將一系列走讀課程拍攝成紀錄片，今天在巨城威秀影城首映，透過鏡頭與紀錄片，學生走出舒適圈，放眼世界，看見自己的可塑性及能量，紀錄片感動所有觀影者，也看到這群不到15歲少年展現的自信與光芒。

光武國中校長黃信騰說，這趟15天的朝聖之旅，讓學生了解國際性的文史教育及語言文化，「人生沒有白走的路，每一步都算數」，學生透過活動打開世界之窗，也點燃熱血且激勵人心。學生在這15天中與世界建立友誼，透過交流與體驗，深入地理解彼此文化的異同。而這套課程中，神奇數字「0、6、10、120」也印證學生以「0個行李箱、走讀6個世界文化遺產、認識超過10個國家友人，以及5天徒步120公里」。

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參與走讀的學生3月起便參加行前課程，以國際教育為核心理念，發展出體能訓練的「身體文化」課程、拉近溝通的「西班牙語言」課程、導覽史地文化的「走讀文史」課程、關注西班牙永續發展對策的「SDGs全球議題探究」，還有根據裝備、食衣住行等分組的「共讀西班牙」等5套課程，而前往世界走讀是為找到回家的路，這套國際走讀課程是全台首團，未來也會持續與世界做朋友，展現學生的多樣可能性。

除紀錄片首映，西班牙走讀攝影展也同步展出，黃信騰邀請市民及關心教育工作者來觀賞，一起感受學生的蛻變與成長。

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