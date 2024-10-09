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竹市眷村文化節 邀市民吃美食看電影

2024/10/09 15:43

新竹市眷村文化節19日舉辦，邀請市民來吃眷村美食、看眷村電影。（記者洪美秀攝）新竹市眷村文化節19日舉辦，邀請市民來吃眷村美食、看眷村電影。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2024新竹市眷村文化節19日在將軍村舉辦，今年以眷村的「專屬記憶」、佳餚手藝濃情蜜意為主題，邀市民來吃眷村美食及看眷村電影，重溫竹籬笆及眷村紅門的懷舊記憶。

代理市長邱臣遠說，今年文化節規畫三大主題，當天有精采的眷村講堂、DIY免費體驗及共讀眷村故事坊，邀市民回味眷村的「專屬記憶」；另有受民眾歡迎的眷味市集與眷味食堂，可一嘗新竹眷村的「佳餚手藝」，而透過主舞台的精采表演，凝聚市民情感，展現生活中的「濃情蜜意」。

文化局表示，今年市集邀集眾多新竹在地知名眷味店家，還有眷村美食模型手作坊、古早童玩DIY、共讀眷村故事坊、電鍋做大餅及眷村烙餅等免費手作體驗活動。除手作體驗，當天11點起，民眾可攜帶5張發票到服務台兌換美食品嚐劵，限量1000份；14時開始在活動合影區和活動主視覺拍照打卡上傳成功者，也可至合影區服務台兌換精美限量紀念品。

除手作體驗和限量美食品嚐券及紀念品，還有沐寧相聲說演坊有精采的說學逗唱，也有溫暖人心的民歌演出，更有小鳳飛飛─方寧壓軸獻聲。

文化局補充，除眷村文化節，影博館11日起至27日推出「2024眷村文化影展—眷時映象．漂泊光影」，將播放王童導演《紅柿子》和《香蕉天堂》、陳坤厚導演《小畢的故事》、侯孝賢導演《童年往事》、李安導演《飲食男女》以及經典眷村影像《光陰的故事》，邀大家來看觀賞眷村電影。

新竹市眷村文化節19日舉辦，邀請市民來吃眷村美食、看眷村電影。（記者洪美秀攝）新竹市眷村文化節19日舉辦，邀請市民來吃眷村美食、看眷村電影。（記者洪美秀攝）

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