竹市「創新竹跡」舊城設計思考營成果展 10/18登場

設計思考營學員實地走訪新竹市中央商圈。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕用青年創意活化舊城商圈！新竹市政府舉辦「創新竹跡」舊城設計思考營成果展，將於18至27日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓展出，此次展覽將展示學員的設計成果，包含文化體驗、商圈再造及舊城旅行等多樣設計。市府邀請各界踴躍參觀，一起探索設計與在地文化的全新演繹，感受竹市青年的無限創意。

市府表示，為使青年了解，並參與活化在地產業及文化，每年舉辦設計思考營。今年課程首次分為「舊城旅行組」與「商圈產業組」兩種組別，分別針對新竹舊城區的文化旅行規劃與商圈產業再生進行設計與創新。營隊講師帶領青年朋友透過徒步導覽、在地店家參訪，深度體驗傳統產業及商圈，了解各產業及商圈的故事，學員再結合自身的創新發想，一起腦力激盪，用青年創意來促進竹市地方文化再生與產業復興。

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新竹市勞工處長林昱志說明，這次成果提案包括中央商場體驗節、如美餅舖品牌設計、大成街復興計畫、吉草堂青草店行銷結合MBTI人格測驗，以及金德興棉被店手工體驗等創意提案。這些成果充分展現出學員對地方文化的深入理解與創新應用，期望透過青年發想，促進竹市傳統店家的復興，並為地方文化和商業帶來實際效益。

金德興棉被行老闆曾棠樑表示，感謝竹市勞工處創新規劃的手工棉被體驗活動，不僅讓學員有機會親身參與傳統棉被的製作過程，了解手工棉被的獨特價值、保護傳統技藝，在青年的創意提案中，還能吸引更多顧客消費，提高經濟收益，進而帶動手工棉被產業復甦與發展。

如美餅舖業主莊鴻均表示，這次設計思考營學員有指出店鋪整體視覺設計和包裝的一致性，對品牌的重要性，讓他重新思考如何提升餅舖的品牌形象與辨識度，相信透過青年創意改善後，將有助於吸引更多顧客進店消費，為傳統餅店帶來長遠的發展機會。

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