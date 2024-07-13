（影音）從造飛機到攝影 傳奇人物98歲李增昌攝影展

高齡98歲的攝影家李增昌（中）用鏡頭記錄人生，新竹縣長楊文科（右）與文化局長章宗耀（左）邀請大家透過增昌伯公手中的相機，一同看見早期客庄生活的靈魂。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕從母親買了一台相機給他，意外展開長達70年的影像旅程！高齡98歲的攝影家李增昌，用鏡頭記錄人生，走到哪拍到哪，詳實地記錄當地生活點滴、街頭巷尾景致，今（13）日在新竹縣政府文化局美術館開展，家族親友和地方攝影及文史界齊聚一堂；李增昌說，能有今天這樣的場面，他做夢都沒想到，謝謝大家到場鼓勵他。

新竹縣長楊文科（右4）和多位當年與李增昌（右3）一起玩攝影的同好，站在自己的老照片前再次合影。（記者廖雪茹攝）

這場開幕會宛如復古嘉年華，新竹縣長楊文科與來賓們換上復古裝扮出席，還有多位當年一起玩攝影的同好站在自己的老照片前再次合影，邀請大家透過增昌伯公手中的相機，一同看見早期客庄生活的靈魂。

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高齡98歲的攝影家李增昌感謝母親當年鼓勵他工作之餘，應有休閒娛樂，特別買了台相機給他，因而踏入攝影旅程。（記者廖雪茹攝）

楊文科提及，李增昌先生是竹東軟橋人，個性積極樂觀，對生活充滿熱忱。他曾在二戰期間到日本當少年工造飛機，返台先後在新竹煤礦局、竹東新竹玻璃廠工作。從小對攝影有興趣，至今拍攝數千張作品，題材包含人物、風景、地方風俗民情、各種節慶活動等。展覽並透過海陸客家語說出老照片的故事，以及口述史訪談影像，引領觀眾看見超過一甲子的新竹客庄影像詩歌。

攝影家李增昌（前排左3）攝影展，今（13）日在新竹縣政府文化局美術館開展，家族親友和地方攝影及文史界齊聚一堂。（記者廖雪茹攝）

楊文科說，他十分感佩李增昌先生活到老、學到老的精神令人敬佩，從早期照片註記時間、地點及事件，到使用電腦，持續學習數位創作，很不容易！

李增昌攝影展同時展出34台陪伴增昌伯公記錄人生的德、日、台製相機，展覽通過6個精心策劃的單元，邀請大家一起重溫增昌伯公淳樸又精采的藝術世界。（記者廖雪茹攝）

李增昌說，年輕時在玻璃廠工作，為照顧家庭，每個月都把薪水交給母親；感謝母親當時鼓勵他工作之餘，應有休閒娛樂，特別買了台相機給他，因而踏入攝影旅程。

50多年前竹東攝影俱樂部在上坪溪舉辦外拍活動，李增昌（持花者）捕捉了現場攝影師與模特兒形成的完美構圖。（記者廖雪茹攝）

李增昌（前排左4）攝影展開幕會宛如復古嘉年華，新竹縣長楊文科（前排右4）與來賓們換上復古裝扮出席。（記者廖雪茹攝）

縣府文化局長章宗耀表示，本次展覽即日起展出至28日，除縣史館典藏李增昌先生的攝影作品，獲得客委會客家文化發展中心協助提供數位影像，另有3項從未發表展出的亮點，分別是每年大年初一團圓時，增昌伯公為家族親友、街坊鄰居拍攝的全家福，50多年前參與攝影協會模特兒外拍的眾多花漾倩影，以及34台陪伴增昌伯公記錄人生的德、日、台製相機。通過6個精心策劃的單元，大家一起重溫增昌伯公淳樸又精采的藝術世界。

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