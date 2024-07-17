站在「達文西」肩膀上感受美學 藝教館推年度主題展

站在「達文西」大師肩膀上感受美學，國立台灣藝術教育館推出全新的美感體驗年度主題展「我的美術教室」。（取自藝教館官網）

〔記者林曉雲／台北報導〕站在「達文西」大師肩膀上感受美學，國立台灣藝術教育館推出全新的美感體驗年度主題展「我的美術教室」，藝教館館長李泊言表示，搭配一系列工作坊，讓參加者用畫筆、顏料及各式複合媒材，創造屬於自己的藝術品，並透過感官的體驗，從藝術遊玩中學習表現美的範疇，在潛移默化過程中得到美感經驗。

李泊言說明，該展覽邀請6位國小及國中美術老師合作，包括陳昱螢、廖健茗、陳育淳、李璟玫、簡鴻瑩及林涵容，將美感教學轉化為實體展覽，打造多元的美術教室，展覽分為「啟動‧美感DNA」及「看見‧美感ING」兩大展區，從美感構面的比例、色彩、質感開始，展示各種實驗性的藝術教育方法及形式，即起至9月22日將在藝教館第1及第2展覽廳展出。

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第1展覽廳的「啟動‧美感DNA」，從「美的尺度－比例」展開，帶領觀眾從黃金比例及人體比例的認識開始，展區內設置多個互動展示，讓觀眾直觀地感受到黃金比例在自然界、建築和藝術作品中的體現；而人體比例部分則展示立體版的達文西「維特魯威人」，讓觀眾站在大師肩膀上，深刻體會人體比例的美感與哲學意涵。

在「光的回照－色彩」展區中，兩位年輕設計師林佳萱及林詠智收藏100種台灣在地色彩，他們從原本的「台灣TONE」的影像創作，首度於本展轉為實體作品展示，將這些色彩組成台灣多元繽紛，且富生命力的輪廓圖像，感受「台灣色」的魅力。

第2展廳的「看見‧美感ING」以插畫風呈現美感生活空間，「美感起居室」運用色彩與比例配色概念，將美感融入日常起居，在此展區可看到最能呈現和諧美感的「70：25：5」色相比例的教學成果，也可見藝術家將24節氣文化與色彩交織的創作，實現生活藝術化的美好想像。「美感工作室」則通過生活中物件質感的蒐集，轉化將人孔蓋也可以化身為街頭藝術品的觀念，呈現在地美學與文化特色的教學過程。

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