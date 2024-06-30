是時候展現台灣設計之力了！10青農開創10種農品新表情

「屏東六堆木瓜型農」與「一起冒險工作室」合作，以沉穩暗色調，搭配外觀小巧精緻的禮盒適合送禮市場，企圖打造日陞品種成為木瓜界的精品。（設研院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由農業部委託台灣設計研究院辦理的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER」 （以下簡稱ACO計畫）」，看準農民面對數位時代必須轉型，銷售才能跳脫仰賴盤商的時代，募集全台特色食材，選出10家農場合作，從電商、品牌專業顧問諮詢挖掘獨門特色，媒合協助小農與設計公司合作，其中，最吸睛的「門面」，便是透過設計重製農產品的包裝，利用符合當代美感的視覺開創台灣農品新面貌。

「通利水產行」與「圈點有限公司」合作，採用黑蜆上的年輪、結合益生菌養殖的獨有粉紅色水質，層層堆疊呈現品牌文化。（設研院提供）

設計研究院表示，ACO計畫網羅來自台灣各地富有想法的10家農產品牌、16位平均年齡不到35歲的活力青農投入農業創新，透過新世代返鄉從農，快速吸取電子商務的市場趨勢，從品牌建立、商品規格建議到包裝設計優化，協助小農製作上架電商圖文素材與文案，讓品牌推廣時可即時應用，加快與消費者的雙向溝通。

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「銘鑫碾米廠」與「歐普廣告設計股份有限公司」合作，翻轉米製品傳統印象，創造簡約可愛的視覺符號。（設研院提供）

黑蜆養殖場的通利水產行，擁有外銷日本實戰能力，由年輕二代三姊弟接班創立水產加工品牌「蜆澤」， 圈點有限公司將商品包裝與食用方式年輕化，推出大和黑蜆沖泡炊粉以及黑紫的視覺印象，更符合年輕人的品味。

「東港豐水產」與「本質設計顧問有限公司」合作，延續「豐」字，除了呈現大船入港漁獲豐富，更加升級原本的服務信念。（設研院提供）

銘鑫碾米廠孫女傳承阿公的意志，翻轉米食傳統印象，歐普廣告設計股份有限公司全新打造「miicombo米康飽」，自品牌視覺、產品造型及口味，統統透過創意與商業司整合設計一番，同時，不單只有可愛的米飽外型，更把每顆熱量算得剛剛好。

「丹丰番茄」與「本質設計顧問有限公司」合作，呈現高品質番茄纍纍成串形象。（設研院提供）

此外， 本質設計顧問有限公司，為「丹丰番茄」承襲其三代適地適種技術與概念，呈現高品質番茄纍纍成串形象，提升水果贈禮市場更多選擇；一起冒險工作室以沉穩暗色調，搭配外觀小巧精緻的禮盒適合送禮市場，將屏東六堆木瓜型農的日陞品種包裝重新設計出木瓜界的精品質感；「東港豐水產」為了品牌後續行銷規劃，2024年推出新品牌「成豐號」，取意航向成功與豐收的漁船，本質設計顧問有限公司延續「豐」字，除了呈現大船入港漁獲豐富，更加升級原本的服務信念。更多資訊詳詢台灣設計研究院官網。

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