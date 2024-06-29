7月1日準時免費搶！顧廣毅《蝙蝠祭》倫敦首演爆好評 8月返台演出

《蝙蝠祭》展演現場將模擬近未來的夜市文化饗宴，觀眾可吃、可聽、可看、可玩。（©Ellie Kurttz，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心與倫敦國際戲劇節跨國共製的作品《蝙蝠祭》（Bat NightMarket），歷經三年階段發展之後，終於在英國倫敦首度完整呈現。這個由台灣藝術家顧廣毅與英國藝術家羅伯特・強森（Robert Charles Johnson）共同創作的作品，是該藝術節成立75年來首度出現臺灣藝術家作品，別具意義；《蝙蝠祭》在倫敦首演後也將於八月回到臺台北藝術節登場。顧廣毅透露，屆時台灣版也會順應場地而有所調整，與倫敦版有所差別，在不同場地演出，都是獨一無二的呈現。

顧廣毅表示，整部作品設定的時空為2035年，帶領觀眾逛一次「未來夜市」，內容描述2035年，蝙蝠因生態浩劫而滅絕，人們透過生物科技打造蝙蝠食用肉，有人吃蝙蝠，也有人怕蝙蝠，進一步思考蝙蝠與人的共存關係。演出現場結合互動式體驗、視覺藝術裝置、沉浸式表演，帶觀眾從未來看現在，從中更加認識蝙蝠的重要性。

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《蝙蝠祭》於疫情間開始發想和創作，過去曾有三階段的創作發表，包括2022年在台灣科學教育館的〈蝙蝠筵席實驗室〉、2023年在倫敦國王學院之倫敦科學藝廊的〈蝙蝠早午餐實驗室〉，以及同樣在2023年於台北試演場的〈蝙蝠盛宴——第三階段呈現〉。本節目免費參與，7月1日18:00開放報名，詳詢北藝中心節目介紹頁面：https://tpac.org.taipei/festival-taipei/2024/program/972。

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