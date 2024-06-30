陳東海「刣雞蔡仔」描繪黑道與雞販人生 故事總在陰影裡

小說家陳東海今（29）日於金石堂汀州店舉辦新書分享會，暢聊創作《刣雞蔡仔》的心路歷程。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕小說家陳東海（1962-）短篇小說集《刣雞蔡仔》以8則短篇小說，草根氣味十足，寫盡人性中，喧囂又炫麗的陰暗面。今（29）日於金石堂汀州店舉辦新書分享會，暢聊創作的心路歷程。

陳東海作品琢磨描繪善惡混雜的人心「表面與裏面」，企圖指陳灰色地帶才是生命實相，他表示，「故事總在陰影裡。心靈雞湯總是說：面對陽光陰影就會在你背後。可是陰影在背，一如芒刺也未必是好事。我寧可相信，面對陰影，光就會照亮前行。因為有光有影才是我們生活的全部。」

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8篇故事人物職業多元，觸角涉及幫派人物、雞肉攤販、醫師等，其實都有所本，陳東海提到：「〈刣雞蔡仔〉其實真有其人，服役時有名蔡姓弟兄，專職市場殺雞，吃喝嫖賭滿口髒話，但人其實不壞。而他每次嫖妓染病就會借用我看管的冷氣庫房脫褲抹藥，我一邊看書，一邊聽他說市場的風光史，白天有雞、晚上有妓，人生大好。2013年台灣全面禁止市場宰殺生禽，我看到市場拉起的紅布條公告，想到的是，蔡仔的人生還能大好嗎？事實上，那陣子報紙也曾出現雞販因為禁宰令而輕生的新聞。」

〈阿北仔〉甚至描寫黑道生涯，他表示，故事取材自國中死黨「白豬仔」，「我念大學時，他經管火車站的計程車排班，稱霸一方。他曾說：『在火車頭，不管大小事，只要嗆『白豬仔』的名，無人敢動你。』可惜，我還沒機會用上那氣派的名字，他就被人開槍轟了。」

陳東海短篇小說集《刣雞蔡仔》。（大旗出版社提供）

而女性角色在陳東海筆下亦充滿鮮明形象。不僅個性非悍則強，處事手腕更是靈活，即便狀似居於社會地位較弱勢者，依然展現不服輸的姿態。陳東海坦言，「對於生理女性，我願意給予更多的禮讓、更多的推崇，不論她們強悍、溫柔、靈活、遲鈍、智慧、心機，對男性而言，應該都是可愛，也應該被發現。根據我的觀察，在勞動階級的女性普遍還是比男性強悍而有韌性。」

身為國文教師的陳東海，對於台語文書寫亦展現企圖心，〈刣雞蔡仔〉與〈塭仔人〉二篇以台語文書就，不僅如實營造人物生活環境的氛圍，更從讀者的閱讀習慣出發，以「華文台音」創作通篇作品，陳東海說：「文字語言是生活工具，羅馬拼音文未必能讓一般人接受，於是推廣與使用難有進展。」他亦不諱言，如此為文瑕疵必然很多，主張拼音文的台文專家也未必能接受此種書寫方式，「不過考慮多數讀者的閱讀習慣，我還是想繼續這樣的嘗試。」

曾獲第13屆林榮三文學獎短篇小說獎首獎的陳東海，用感性文字駕馭入夜胡亂衝撞的理性，描繪充滿宿命論、各自困於光影與善惡之間的小人物，但不忘心懷悲憫，給出同情，他相信，書寫陰影不全是負面，「平凡生活原本有光彩、有陰影，生活中也不該有太多的罪惡感，面對陰影，看向遠方就有光亮。我希望我的故事能有些微療癒作用。獻給靜默於陰影中，孤獨的靈魂。」

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