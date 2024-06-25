看「西貢小姐」音樂劇之前 透過｢直譯選集」親近越南

《西貢小姐》音樂劇背景為1970年代的西貢。（寬宏藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕百老匯經典音樂劇《西貢小姐》首度來台演出，故事淒美動人。而若要更理解西貢背景，可以透過首次由越南文直譯的選集《越南現代小說選》。台灣不乏歐美的翻譯出版品，但位處周邊的東南亞國家出版品極為缺乏，對於他們的認識停留在表面的新聞現象，難以企及他們的思想資源或心靈構成。譬如，曾被法國、美國、日本、蘇聯、中國殖民統治的越南，其與台灣之間，因歷史及全球地緣政治，關係錯綜繁密，但常因刻板印象而錯過深入理解的機會。

當新二代逐漸成為台灣社會上重要的中堅，生於越南西貢、十三歲移居台北的作家羅漪文歷時2年，從藝術與文學的範疇出發，由越南文直譯南高、蘇懷、日進、阮氏瑞宇、阮輝涉、阮玉四等作家的6篇現代小說。

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選集的範圍畫定以尚未有中文譯本的，20世紀後的越南現代小說，不僅時間跨度長，題材涉及農村與農民、戰爭、都會女性，寫出法殖時期、北方社會主義農村、南方資本主義城市、改革開放乃至21世紀初期的越南情景。

春山出版社表示，選集反映出兩個面向，「第一，呈現越南文學的歷史性；第二，呈現越南文學的多元性。6篇作品反映的年代、處理的題材、作家的背景與寫作風格大不相同，希望能與越南的歷史相互參照。」

〈志飄〉寫作的背景是法國殖民時期的農村；《另外三個人》（節錄）則是1950年代越南土地改革時期；《難眠之夜》（節錄）則呈現20世紀中期越南與內部、外部不斷交戰的複雜情況；〈一個下午〉呈現1960、70年代受過教育的鄉村知識女性往城鎮移動所遭遇的視線；〈水神的女兒〉呈現1980年代越南改革開放後，現代性如何作用於農民；〈無盡的稻田〉呈現1990年代後，越南南方農村的樣貌以及女性的困境。藉由這六篇作品，可以看到越南百年來的歷史切面。

選集企圖打破對越南的刻板印象，拼繪出一個曾經歷殖民、內戰、分裂、統一的國家，身處其中的人民，面對離散、流動、撕裂與和解等不同政權與社會底層樣態時，理解壓迫者、求生者、掌權者、利欲薰心者等的複雜人性，相互參照彼此的視野與精神面貌。

台灣的南向政策或新南向政策長期以來著重經濟面向，在人文藝術上交流有限，透過此書或能帶動台灣與越南在人文藝術領域的交流。甚至，成為許多新二代理解母國的一扇窗口。

《越南現代小說選》羅漪文主編、翻譯，阮福安審訂。（春山出版提供）

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