躺平才是真智慧！禮讚愚神引共鳴 曾被盜版10萬冊

保留一點「難得糊塗」的心態與空間，才能免去煩惱憂慮，讓歡樂流入。（圖片取自PEXEL）

〔記者董柏廷／台北報導〕誕生於15世紀的荷蘭人文思想家伊拉斯姆斯（Desiderius Erasmus Roterodamus，1466-1536）以奧林帕斯山眾神神話開端，藉著「愚神」之口，戲謔且四兩撥千金地將嘲諷技能開到最滿，諷刺社會、宗教、政治、文化的腐敗，滿口正經又荒唐的論辯，展開一場場對「愚」的翻案。愚並非蠢，或許是神賜予的另一種恩物，對世情有了洞澈，明白不用事事算計、不須處心積慮，保留一點「難得糊塗」的心態與空間，才能免去煩惱憂慮，讓歡樂流入。

自承愚人，或許是另一種反殺技的起手式，愚人挖苦罵人是技能，先讓聽者感到津津有味，才能打開天窗說亮話、毫無包袱說真話。愚神擁有諸多侍從們：自負、諂媚、遺忘、懶散、享樂、狂熱、放蕩、歡宴、沉睡，愚神且一一述說這些侍從到底帶給人生哪些幸福和快樂。以當代眼光看之，伊拉斯姆斯之言依然藏諸智慧：不壓抑情感、勿取消自我，包容創意與繆思，或能活得更加靈活與健康。

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網路與書出版表示，《愚神禮讚》出版後大受歡迎，被譯成英語、德語、法語、捷克語等版本，據說盜版銷量達到數10萬冊。甚至教宗利奧十世和弗朗西斯科・希梅內斯主教等教廷重要人士也覺有趣，讓伊拉斯姆斯本人也感到驚訝。《愚神禮讚》不只影響了十六世紀後期修辭學的教學，書中對教廷的批判更是引起歐洲多地的教士迴響，點燃了新教改革的火花，後人評：「蛋是由伊拉斯姆斯生下的，馬丁・路德只是將它孵出」。

伊拉斯姆斯（Desiderius Erasmus Roterodamus，1466-1536）全名德西德里烏斯・伊拉斯姆斯・羅特羅達姆斯，通稱鹿特丹的伊拉斯姆斯，為著名的尼德蘭（今荷蘭和比利時）人文主義思想家、神學家，也是北方文藝復興的代表人物。他是用拉丁文寫作的古典學者，以其作品《愚神禮讚》批評羅馬天主教會的腐敗，引發歐洲各地教會呼籲變革的聲浪。其一生著作無數，其中包含整理翻譯了《聖經：新約全書》新拉丁文版和希臘文版，《愚神禮讚》、《基督教騎士手冊》、《論兒童的教養》等。

《愚神禮讚》伊拉斯姆斯著，許崇信譯。（ 網路與書出版提供）

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