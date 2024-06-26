「台灣標配」珍奶香蕉藍白拖！文化奧運新一波主視覺設計出爐

「台灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國做為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的「文化奧運」，全力展現「力與美」結合。文化部支持並籌組的臺灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運。今日副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，藉著頒發五色背帶，正式宣告團隊即將前往巴黎，期盼「讓世界看見台灣」，並為參賽國手奧援。

台灣22組表演團隊將在巴黎文化奧運帶來60場演出，以藝術反映台灣當代多元的人文地景。今日副總統蕭美琴為團隊綬帶，全員以雙手比「V」組成「W」，象徵台灣團隊一切順利也勝利。（文化部提供）

16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映臺灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」及「閩南嶼文化」，將展現臺灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌；「三牲獻藝」則將電音與臺灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗；ABAO阿爆將帶來結合R&B及電音，嶄新詮釋的排灣族母語吟唱。

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「創造焦點」女子馬戲〈突破．破繭而出〉突破大眾思維和體能極限，展現女性力量之美。（文化部提供）

2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆，為一同倡議性別平權，文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂；「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品；還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。

今日也同步公布台灣參與文化奧運的新一波視覺設計，以TAIWAN的W發揮創意，利用W型五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號Win Together運用，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。此外，延伸設計同樣套用以串連兩個V表達「在一起」意涵的架構，推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣來自台灣、舉世獨有的文化元素。文化部表示，為讓國內外同步共享2024文化奧運的活動介紹及即時動態，官方網站（https://cotpe.tw/）也在今日公開，邀請民眾同步掌握更多台灣藝文團隊在巴黎文化奧運展演的訊息。

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