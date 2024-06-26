（影音）副總統蕭美琴「典雅綠」站台給讚聲 為巴黎文化奧運台灣隊全面打氣

副總統蕭美琴（第2排左4）、文化部長李遠（第2排左5）今日共同出席「台灣前進2024巴黎文化奧運誓師授帶記者會」，和與會表演團體一同比出台灣的W手勢合影。（記者張嘉明攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日登場。主辦國法國，在奧運前後期間辦理近2500項展演計畫的「文化奧運」，由文化部支持籌組的台灣藝文團隊，將自7月27日至8月10日，在巴黎拉維特園區參與盛會。今日副總統蕭美琴、文化部長李遠等人皆出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，正式宣告台灣代表隊將前往巴黎，為參賽選手集氣給讚聲。

副總統蕭美琴致詞時表示，此次不但是台灣在奧運參與上的藝術突破，也是台灣第一次籌組大規模的國家團隊參與文化奧運。「我一直認為奧運的精神跟價值是跨世代、跨領域、跨國界的多元展現，也是從力量和思想，從運動到藝術的交流與對話。如同我剛剛所提到的，以往臺灣在奧運的參與，大家比較關注是在運動賽事的耕耘和衝刺，這一次我們很高興能見證更多的美麗，更多的藝術。」他也透露，「今天幕僚告訴我，要挑一個彩虹裡的色彩來穿，我很高興今天沒有跟任何人撞色，也沒有撞衫，但是我一直相信要有綠色的葉子，可以襯托出更多美麗的藝術花朵跟香蕉。」

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「創造焦點」以展現女性力量與美感的女子馬戲，代表台灣參加文化奧運。（記者張嘉明攝）

文化部長李遠說明，前陣子為9組台灣團隊即將前往參加「外亞維儂藝術節」、「愛丁堡藝穗節」、「杜賽道夫國際舞蹈博覽會」等藝術盛會舉辦行前記者會，今日再度為文化奧運台灣隊站台，感到「今年的歐洲非常台灣」。他提到，台灣與其他國家的區隔在於「自由民主」，透過不同藝術團體的精英，包括舞蹈、戲劇、音樂等等演出，更能呈現台灣的獨特性。

2024巴黎奧運是首度男、女選手數目達到平衡的一屆。文化部倡議性別平權，在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮的DJ汝妮演藝原住民古調與電子音樂、「創造焦點」表現女性力量與美感的女子馬戲、榮獲第16季《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的妮妃雅，也將率領瘋家女兒，化身寶島歌舞女郎演出。

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