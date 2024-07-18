向文學大師馬奎斯致敬 哥倫比亞總統府馬奎斯展廳揭幕

哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro，左）和作家馬奎斯之子干沙路．賈西亞．巴爾查（Gonzalo García Barcha）在哥倫比亞總統府納里尼奧宮共同揭幕加布列．賈西亞．馬奎斯廳的落成。（歐新社提供）

〔呂妍瑢／綜合外電報導〕把文學大師馬奎斯放進總統府！哥倫比亞總統府納里尼奧宮（Casa de Nariño）於7月8日揭幕加布列．賈西亞．馬奎斯廳（Gabriel García Márquez Room）與展覽，總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）向馬奎斯致敬，並將此廳開放給民眾參觀。

馬奎斯廳的展覽位於納里尼奧宮1樓，增加民眾進出的便利性。總統在開幕式說道：「讓納里尼奧宮的每個角落都講述哥倫比亞的故事、文化和地域多樣性。」

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馬奎斯之子干沙路．賈西亞．巴爾查（Gonzalo García Barcha）也到場一同慶賀馬奎斯廳的開幕，他說：「這是第一次在總統府內為藝術界人士提供一個空間。這是一個很小的空間，但有非常完整展場規模，非常、非常美麗。我知道總統很崇拜馬奎斯，我們深深感謝他為了父親的遺產和記憶做出貢獻。」

哥倫比亞文化部長胡安．大衛．科雷亞（Juan David Correa）指出，總統府內專門紀念馬奎斯的展廳「對國家來說是一個非常重要的事情」，不只是因為他的文學作品充滿魔力，如《百年孤寂》（Cien años de soledad）、《愛在瘟疫蔓延時》（El amor en los tiempos del cólera）等；還是一個團結的象徵，科雷亞說：「今天（哥倫比亞的）文化在這裡占據了一個位置，在這個對國家共和歷史如此重要的地方，是非常有意義的事。」

哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro，左）和作家馬奎斯之子干沙路．賈西亞．巴爾查（Gonzalo García Barcha）在哥倫比亞總統府納里尼奧宮共同揭幕加布列．賈西亞．馬奎斯廳的落成。（歐新社提供）

馬奎斯1927年出生哥倫比亞阿拉卡塔卡（Aracataca），2014年在墨西哥城逝世，享壽87歲。馬奎斯1982年曾獲諾貝爾文學獎，著名文學作品《百年孤寂》傳頌多年經典不敗，多國譯本流轉於世上，是拉丁美洲的代表作家之一。大衛．科雷亞認為，馬奎斯透過文學探索了哥倫比亞的歷史，創造了一個宇宙。

賈西亞．巴爾查描述，這次展覽主軸是馬奎斯一生的旅程。「從他在阿拉卡塔卡的童年、記者生涯，直到生命最後幾年在墨西哥拍攝的照片。」常設展覽包括馬奎斯一生中不同時期的照片、敘述他傳記的時間線、《百年的孤獨》的各種版本、藝術家朗讀他的作品的影片。

大衛．科雷亞強調了馬奎斯展廳的重要性：「一位作家在總統府內占據了中心位置，這對國家來說是一個重要的象徵。」位於納里尼奧宮1樓的馬奎斯廳，即日起向民眾開放。

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