劉興欽：漫畫要像課本不教壞，課本要像漫畫般活潑

高齡91歲的漫畫大師劉興欽分享他畢生的信念，他認為漫畫必須像課本，不能教壞孩子，課本則要像漫畫般活潑，才會吸引大家看。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「漫畫必須像課本，不能教壞孩子，課本則要像漫畫般活潑，才會吸引大家看。」高齡91歲的漫畫大師劉興欽，今（3日）在《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》開幕茶會中，分享其畢生的信念。

《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》展出包括劉興欽的漫畫手稿、民俗畫及小品創作等40幅作品及70本珍藏漫畫書。（記者廖雪茹攝）

劉興欽91特展即日起至10月31日，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出，今天開幕茶會，劉興欽親自帶領大家走入他的漫畫世界，策畫人賴源欽邀請新竹縣長楊文科和兩位前縣長林光華、邱鏡淳一起致贈「華人之光」獎牌給劉大師。

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《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》開幕茶會中，策畫人賴源欽（左）邀請新竹縣長楊文科（中）一起致贈「華人之光」獎牌給劉興欽大師（右）。（記者廖雪茹攝）

楊文科說，劉興欽大師的阿三哥、大嬸婆等漫畫角色風靡了全球華人圈，實在了不起。客家人和台灣社會是從窮苦中奮鬥打拚出來的，就像劉興欽大師的民俗畫作，反映客家人生活習俗文化。新竹縣正籌建美術館，縣府全力以赴，更希望劉興欽老師的作品能做為鎮館之寶！

漫畫大師劉興欽的民俗畫作，反映客家人生活習俗文化。（記者廖雪茹攝）

劉興欽說，凡事不能違背道德，要符合真善美。從事藝術工作要有道德觀，必須傳承，這也是他一直用漫畫來記錄台灣生活的原因。

漫畫大師劉興欽的民俗畫作，反映客家人生活習俗文化。（記者廖雪茹攝）

《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》展出包括劉興欽的漫畫手稿、民俗畫及小品創作等40幅作品及70本珍藏漫畫書，讓觀展者一飽眼福，回憶兒時搶看漫畫的情境！展覽期間，劉興欽特別準備親簽限量的藝術微噴作品，歡迎粉絲收藏。還可預約策畫人賴源欽（0935-035415）解說導覽。詳情可參見「匯客市藝文設計（質．野餐）」臉書粉專。

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