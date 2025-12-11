台灣燈會重現青森祭典 日本頂尖睡魔師來台手作燈籠 民眾可參與

青森睡魔祭參觀人潮。（下町貴族、文化總會提供

〔記者凌美雪／台北報導〕台日關係從官方到民間都相當緊密，其中，文化總會更是長期透過文化交流的方式，深化與日本的友誼。文總秘書長李厚慶今（11）日宣布，將於2026台灣燈會期間，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，不僅是睡魔祭首次在亞洲進行海外大型創作，也是睡魔繼大英博物館後，睽違25年再次跨海展出。

青森睡魔師林廣海將親自來台手作燈籠。（下町貴族、文化總會提供）

文總說明，青森市長西秀記日前表示，青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。此次重磅邀請青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，將結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，讓台日文化在光影中相互輝映，更有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的磅礴氣勢。

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於明年3月3日至15日，在台灣燈會盛大亮相。李厚慶表示，「青森睡魔來台創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為台灣打造的祝福。」為讓這份跨海情誼被更多人看見，文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手作「台日友好燈籠」，開放讓民眾留下想說的祝福。

台日友好燈籠參考圖示。（文化總會提供

為此次活動推出的「台日友好燈籠」募款計畫，期盼全民共同成為台日友好的延續者。限量100盞的「台日友好燈籠」，即日起開放民眾認購，可自由發揮題字內容，將於台灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。詳詢認購網址（https://www.gacc.org.tw/TW/sponsor-us/21）。

