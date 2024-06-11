【家庭plus．親子會客室】家長怎麼做 孩子怎麼學

家長怎麼做 孩子怎麼學

文／Allie

投入校園故事媽媽行列十餘年，深刻體會到「父母是孩子的模」這句話如實無誤；孩子在課堂上的行為表現，往往就是家庭教育的縮影。

印象極深刻的一次，剛步入教室，看到一位女同學憤怒地將聯絡簿往一個男同學身上丟，嘴巴連珠炮數落對方的不是，男同學轉身向我告狀，女同學也立馬回嗆對方的不是，此時級任導師進入教室，將兩位吵架同學帶往走廊，讓我順利進行晨光故事。

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事隔將近兩年的某一天，接女兒下課時突然暴雨，家長們個個心急站在校門口，突然傳來女子獅吼聲，即便當時雷雨轟隆，女子咆哮聲量依舊令人備感震撼；一位女同學全身濕透站在大雨中，破口大罵的婦人拿了一件雨衣往她身上狠砸，嘴巴不斷數落，不雅字眼令在旁等候家長側目，我定睛一看，那位女孩不正是當日拿聯絡簿丟男同學的女同學嗎？眼前這幕令我震驚難言！

每個孩子都是純真如白紙來到這個世上，還不及社會的渲染，家庭文化早已烙印在孩子身上。在教養孩子的過程，我們也常在孩子身上看到自己的複刻板，有時會因此驚訝，有時也會驚嚇；但無論驚訝或驚嚇，趁著教育的腳步和孩子一起成長，修正自身，讓孩子有端正、或優雅、或知性的「模」依循長成，相信就能代代進階、世代美好。

所以身為父母，莫再怨憤社會染缸，要想社會清流就要先從自身做起，每個孩子都能品格端正，這社會肯定會更美好哦！

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