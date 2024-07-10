【家庭plus．親子會客室】拋開遺憾 擁抱改變

拋開遺憾 擁抱改變

文／射手媽咪婷婷

幾個月前臨時接獲房東要把房子收回去的消息，幾經考量之後，決定舉家搬遷南下，迫於租約的關係，孩子勢必無法參與幼兒園畢業典禮。

老師及同學家長聽聞我們無法讀到畢業，覺得孩子沒有參與到畢業典禮很是可惜，紛紛建議我們跟房東爭取再多住一個月。

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孩子沒有因為無法參與畢業典禮而感到難過，反而很期待未來的新生活，而且對於自己在上課最後一天會送給同學禮物感到興奮。

我想孩子會有這樣的想法，是源自於父母的態度，因為我們告訴他未來的求學過程，都會遇到分班的問題，在各種人際關係上也會有離合聚散的情況，這些都是常態而無須糾結，我們只要在每個當下展現真誠，就已足夠讓我們感受到美好。

我很認同日本腦科學專家黑川伊保子在《60歲使用說明書》提到：「如果父母把心中的擔憂完全掛在嘴上，孩子一定會生活在比自己期望更小的世界裡。」

當然，我並不是鼓勵大家完全不要為事情可能有所轉圜而努力，但很多時候也必須站在他人的立場思考，而不是單方面地把自己的需求放在優先的位置。

學會坦然地面對人生的各種變化，而不是以遺憾或怨懟的心情去面對，我想更能培養孩子寬闊的胸襟。

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