【家庭plus．運動場看台人生】運動員最後一舞

戴資穎再戰巴黎奧運，也正式宣告這將是她職業生涯的最後一舞。（資料照／記者李惠洲攝）

文／黃俊隆

運動員一生會經歷兩次死亡──引退那天，以及生命的終了，難怪頂尖運動員的最後一舞（last dance，引退賽）總成大家爭相討論的焦點。

即將開打的巴黎奧運，戴資穎是全國球迷最關心的焦點之一，不只小戴能否奪牌，更因為這將是她羽球職業生涯的最後一舞。上屆東京奧運，小戴與金牌擦肩而過，賽後落寞的神情令全台球迷不捨，當下複雜惋惜的心情包含這會不會是小戴奧運最後一舞的巨大懸念。後來小戴公開表示，不管多艱難，她選擇再給自己一次機會，再戰巴黎奧運，也正式宣告這將是她職業生涯的最後一舞。關心了解小戴的球迷大概不難理解這樣的決定，小戴自己也明白她還有再次挑戰金牌的實力。

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運動心理學的自我效能理論用來評量一個選手的能力，以及對於賽事的把握，包含對自己表現的「結果預期」，以及對此有把握程度的「效能預期」，最終不同的結果，將使得選手經歷滿意與不滿意的不同情緒，面對這些情緒，選手會進行自我調整（self-regulation），包含降低目標、付出更多努力練習，以及直接放棄三種不同選擇。

小戴在經歷東京奧運僅差一小步便可奪下金牌的不滿意、不甘心情緒後，評估自我效能選擇繼續努力，為自己再戰一次。即便國人對她能否奪牌抱持高度期待，但專業運動員比誰都明白，備戰賽事得去結果化，專心面對眼前自己所能掌控的。如同小戴教練在接受訪問時所說，說沒壓力是騙人的，只能盡力調整，不需要特別強調最後一舞，每一場都很重要，下場就好好做。

如同費德勒給畢業生演講時所說──人生遠比球場更為寬廣。無論小戴最後一舞最終表現如何，我們都期待也祝福她有個美好的新人生；有天選擇退休的你也是。

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