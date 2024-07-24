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【自由副刊】 羅毓嘉／新疆
◎羅毓嘉
◎羅毓嘉
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昨天才看過的節目消失了
馬雲與馬化騰都消失了
午後開著的電風扇與白紙都消失了
剛組好的積木與拒馬也就這麼消失了
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翻過的書頁消失了
拄著登山杖走過的路徑怎麼就消失了
劈砍過的野草成長了又消失了
摘下蘋果在回家的路上而家消失了
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你的名字喊著喊著那聲音消失了
樓下尖叫的女孩被消失了
從歷史篇章裡站起的身影都消失了
不男不女不問性別的廁所消失了
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記憶裡的教堂鐘響彷彿從來未曾響過
群眾所高唱著的旋律是什麼時候被改寫的？
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迷失在街角的男孩他的影子消失了
光消失了，黑暗也消失了
灰色靈魂是抓不住的韁繩消失了
全稱的你我和我們當然也就這麼給消失了
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而消失的你終於相信他們了
消失的你終於擁抱他們了
在消失了誰都沒有名字的天空底下
你忘記你是誰了
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