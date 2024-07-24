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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 羅毓嘉／新疆

2024/07/24 05:30

◎羅毓嘉

◎羅毓嘉

昨天才看過的節目消失了

馬雲與馬化騰都消失了

午後開著的電風扇與白紙都消失了

剛組好的積木與拒馬也就這麼消失了

翻過的書頁消失了

拄著登山杖走過的路徑怎麼就消失了

劈砍過的野草成長了又消失了

摘下蘋果在回家的路上而家消失了

你的名字喊著喊著那聲音消失了

樓下尖叫的女孩被消失了

從歷史篇章裡站起的身影都消失了

不男不女不問性別的廁所消失了

記憶裡的教堂鐘響彷彿從來未曾響過

群眾所高唱著的旋律是什麼時候被改寫的？

迷失在街角的男孩他的影子消失了

光消失了，黑暗也消失了

灰色靈魂是抓不住的韁繩消失了

全稱的你我和我們當然也就這麼給消失了

而消失的你終於相信他們了

消失的你終於擁抱他們了

在消失了誰都沒有名字的天空底下

你忘記你是誰了

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