【家庭plus．微幸福案內】吃得健康又美味 無須限制飲食

每週吃一次壽司，可以攝取優質油脂及蛋白質而且富含DHA及EPA，防止老化，是美味又幸福的健康食。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人常愛說：「今年起一定要養成自我健康的食習慣！」也就是健康攝取餐飲最重要。

怎麼吃喝才健康？專家意見眾說紛紜，不過日本許多健康長壽的醫師都主張，不要過信健康檢查後，醫院要求節制減量的勸告，健康吃喝不是只靠節制減量！而且許多長年相信的禁忌近年都逐漸被顛覆，基本上理解一些原則，不必一一計算卡洛里、不過度禁油、禁酒、禁咖啡因等等，忍耐也是健康殺手呢！

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這類的說法深得我心，尤其現在各種健康吃喝原則都格外美味，原本不是為追求健康也愛吃的，像每週一次吃壽司可以青春永駐，因為醋飯不大會提高血糖值，吃生魚片可吸收到優質的油與蛋白質，所含DHA及EPA會防止老化，提升新陳代謝，營養十足，我就很開心地遵守！

其他類似的快活健康吃喝原則，聽了都想乖乖遵守，如多吃蔬菜，但別少吃肉、吃蛋及牛奶就無需鈣片、每天吃的食物種類愈多愈好、適度的酒與咖啡是長壽妙藥、禁菸（如不抽二手菸）最能迴避風險、微胖無妨等等，都正合我意。此外，為預防失智就少吃點碳水化合物，肚子多留給魚肉蔬果！

我希望不要太短命，但很怕得到需要照護的疾病，尤其是中風或失智，真的要如長壽都市長野縣松本市強調的，要「活得美」。每天喝杯蘋果胡蘿蔔汁，防止動脈硬化；或青汁、酪梨蔬菜汁等，提高新陳代謝，雖沒恆心養成習慣，但有機會就盡量喝；又如多吃鯖魚、秋刀魚等這些原本也是我最愛的青魚類，一點也不困難，很久沒吃時，就開個鯖魚罐炒洋蔥；吃個椰汁雜穀咖哩飯，美味又維持腦細胞活性化！

愛吃麵食的我，發現多吃點魚肉，滿足感很強，就不會欲求不滿，例如吃涮牛肉或豬肉沙拉，尤其年過50後，維他命B1較易不足，多吃豬肉很不錯，量吃夠，就無需主食，這也是日本近年流行的「沙拉主食主義」，一大盤沙拉內容可以有大魚大肉及十多種時蔬鮮果，從第一口到最後一口都吃得甘美。此外，有機會就多喝只用天然海草或魚肉高湯煮菇類、藻類，或蛋、豆以及藷類等多料菜湯，最易吸收又防癌，食材好又多樣化，自然少鹽，也無需人工調味，入口就很幸福！

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