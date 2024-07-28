【家庭plus．徵文大拼盤】心情亂糟糟 快出招

圖／豆寶

心情總有點煩、有點亂的時候，與其找人出氣，不如找到出走的方式……

圖／豆寶

〈大自然法〉找棵大樹 叨絮吐怨氣

文／小愛（高雄市）

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俗世人間怎能不被庸庸碌碌的雜事煩心？天大地大有時卻被小事小人弄得心裡慌，尤其在職場叢林，就是見招拆招的江湖，有權勢有地位的很大氣，罵部屬帶酸又帶刺；不怕死不要臉的有傲氣，推工作爭功諉過不落人後；新人類酷世代超底氣，不能說重話，不然被告職場霸凌。

有人說薪水的一部分就是遮羞費，要把自己的骨氣和個人意識放在心裡，如果遇到慣老闆受了一堆氣，又不能帶回家發洩，就得在下班前先消化。通常我會找附近的公園，慢慢散步搭配調整節奏，找一棵自己喜歡的大樹，仰頭看看樹幹和茂盛的枝葉，想像它給我強大的力量，也當我的靠山；再慢慢地吸氣和吐氣，方便的話就脫掉鞋子，讓腳跟大地接觸，更能夠安定心情。

情緒是中立的，沒有是非對錯，但如何面對和調整，就需要學習。如果待了十多分鐘還是思緒混亂、一肚子鳥氣，就對著大樹說說話，傾訴我當下的不開心，再聽聽風吹樹葉的沙沙聲，彷彿向我回應及安慰，這樣就可以轉換心情了。

〈做家事法〉整理衣櫥 釋放負能量

文／平也良（台中市）

當生活遇上惱人的事、悶在心裡口難開時，我就會從衣櫥尋找釋放負能量的出口。

先將衣物全數掏取出來，大力地丟放在床上，把該摺的一件件摺好、該吊掛的依序掛上衣架、該拋棄的就來個乾脆的斷捨離。

因為此時此刻，滿滿的闇黑情緒，所以極為「心狠手辣」，一直穿不上也不那麼愛、但總覺得棄之可惜而「苟存」的衣物，當下就是跟它果斷告別的最佳時機。或許這也是另類的心理機轉：不令人開心的，不論人事物，都該讓他們「滾遠一點」。

再將去蕪存菁後的各式衣物，依照顏色、類別、厚薄分別摺疊安置或吊掛至櫥櫃裡。最後欣賞有條不紊、井然有序的收納成果，頓時感到舒心又療癒。望向那裝著淘汰衣物的大塑膠袋，也讓人有種「垃圾不該占據衣櫥、更不該占據心裡」的體悟和瀟灑感。

藉由取、分、丟、放的整理衣櫥過程中，我可以沉靜地度過低潮期，亂紛紛的衣物和糟透透的心情，最終都能歸於整齊清爽與平靜舒坦了。

〈透透氣法〉出去走路 轉移注意力

文／東心（台中市）

生活中總有些鳥事、大大小小的煩惱，常會讓人無所適從，甚至喘不過氣。

每當陷入這種困境，發現自己的易怒指數開始飆高，就有自知之明要先暫時抽離這些紛亂，出去透透氣沉澱心情，要不然「家」很容易成為戰火現場。走路就是一個簡單又能紓壓的解套方式。

和自己單獨約會走路去，說散心也好，運動也行，不帶有任何目的，純粹是讓身心放鬆、腦子放空。走走路、吹吹風、流流汗，看看周遭的景物，觀賞來來往往的車流、形形色色的行人，遠離被手機綁架，分散原來放在家庭和工作的注意力，不管任何事，不想任何人，不趕時間，只感受一切暫時都放下的自由。

邊走走邊看看，吸氣吐氣再做幾次深呼吸，心情會跟著舒緩下來，思緒也會變清明。偶爾靈光一現，難題或許在那當下就想通、迎刃而解；也有時在走路的某個瞬間，突然覺悟轉念其實也沒什麼大不了，至少我又元氣滿滿，重新找回生活的掌控感。

從走路中找到自我，隨著腳步把鬱悶一掃而空。

〈深呼吸法〉覺知 才能制之

文／林清雄（桃園市）

「ㄍㄧ 」、「ㄅㄧㄤˋ」 工作中與生活裡，經常會突然聽到這類超高頻的尖銳巨響，這些環繞音響每天都會不時在耳邊插播。

對於這些突如其來莫名的噪音聲響，我總是在當下難以平靜，身心經常會有一段時間處於波動不安，極不舒服的狀態，情緒就開始愈來愈激動地編排著憤怒咒罵的劇情，心裡波濤狂潮一波一波地在洶湧著。

身心經常處於這種腦衝氣溢狀態，感覺是在對自己的脾氣加柴添火，無法平靜。自從學禪、練太極拳後，遇到類似情境，或心煩意躁時，現在就立刻運用所學，「覺知」要轉換頻道，要返心，往內觀照。

首先，深呼吸，氣往下沉到腹部，再用意念沉到腳底。數次來回地沖淡刷洗，心的波紋漸平緩，所有的驚慌煩亂都像被踩到腳底去，慢慢似水過無痕，靜定如鏡，而不受影響。

時時這樣的「覺知」內觀，鬆沉到腳底的習慣，就會像有一層防患「心煩意亂」的保護層。

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