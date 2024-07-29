【家庭plus．婆媳過招】照顧婆婆 不悔提前退休

圖／達志影像

文／水琴

人生遇見了先生是緣分，能和婆婆一起生活過日子是福分。婆婆和我一起生活了30年，如今她老人家已離開我們20年了，我依然非常想念她，感謝她！

婆婆很會做家事，是一個「會做會念」的長輩。她的個性很急，做起事來是快、快、快！而我因患有先天性心臟疾病，做事是慢又慢，兩人形成強烈對比。婆婆照顧孫子女小時候的衣食住行真是無微不至，令我感動！上班的日子，白天由婆婆負責照顧，下班我再接手。好在有婆婆幫忙，讓我在孩子小的時候不至於蠟燭兩頭燒，仍能從容過好每一天。

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孩子漸長，都順利考上了理想大學。婆婆的身體狀況卻漸漸走下坡，當我陪同她上醫院，她會告訴醫生，我是她的女兒。是啊！我是媳婦也是女兒。我的動作慢，她會念我，但我想在她心裡，我應該也是一位不錯的媳婦吧！

聊到老年生活，她告訴我她的「二不一喜歡」。「一不」是不請外籍看護，因為說話聽嘸啦！「二不」是不去安養院；「一喜歡」是喜歡在家裡養老，由我親自陪伴照顧。

婆婆體弱多病需有人照顧了，當時再過3年，我就可以退休領月退俸了；如果要親自照顧，只能申請提早退休，領取一次退休金。這讓我左右為難，不知如何是好。經過兩天的思考，我決定提早退休，回到家庭陪伴照顧婆婆，讓婆婆得以安享晚年。

有媳婦更像是女兒的我陪伴照顧，婆婆說這是她最幸福的日子。只可惜，兩年多後婆婆昏迷了。經很好的醫療照護，婆婆還是沒有醒過來。醫生建議用她最熟悉的聲音來呼喚，我和先生商量，由他用電子琴彈奏〈媽媽請你也保重〉當背景音樂，再配上她最熟悉的聲音。當時冬至將屆，我聲聲呼喚她快醒來，吃她喜歡的湯圓，並告訴她，她的孫子女都在大學畢業那一年順利考上高考國考了；還有細數著她對我們的好，以及我們對她的感謝。用盡各種方法仍沒能醒過來，一個多月後，在一個寒冷的冬夜，婆婆離開了我們。

我常常在想，還好有提早退休照顧到婆婆。雖然一次退比月退的退休金少了很多，但是覺得我做對了選擇，沒有遺憾！人生就是這樣，哪能事事如意呢？我認為只要盡心盡力做好自己能做的事就「夠好」了。

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