【藝術文化】駐愛爾蘭大使楊子葆出書 細數101條都柏林文化地景

今年6月彩虹月，楊子葆把駐館大門變成台灣阿美族大花帽的六色元素，吸引都柏林同志大遊行主辦單位特別前往拍宣傳短片，還提到台灣同婚法制化與台灣原住民元素。（楊子葆提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「大使要做什麼？代表國家在駐在國處理外交事務。」楊子葆引述台灣駐德國大使謝志偉說的：「特任大使，就要『特別負責任』！」就是要做得更多一點。6年前，楊子葆卸下文化部政務次長職，轉任台灣駐愛爾蘭大使。為讓愛爾蘭人多認識台灣，也讓台灣人多認識這個「外國」，楊子葆做了很多促進兩國交流扎根的事，包括集結6年走讀撰寫的新書《星星都美麗，都柏林的A-Z》。

楊子葆駐愛爾蘭6年的深度走讀化為文字，集結成新書《星星都美麗，都柏林的A-Z》。（楊子葆提供）

「飯要一口一口地吃，路要一步一步地走。」駐愛爾蘭6年來，楊子葆除持續向駐地國介紹台灣特色之外，在這個台灣人相對較不熟悉的歐洲國家，他選擇以笨方法勤讀筆耕，用腳丈量城市的文化底蘊，轉化為文字，細細介紹愛爾蘭，集結成新書《星星都美麗，都柏林的A-Z》。

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謝志偉力挺寫序指出，楊子葆「每訪一城，每駐一市，對其歷史、文學、藝術、建築等，都能清楚掌握到其源流、變革、來龍與去脈。」而他看完書稿後，更發現「這本書簡直是在以3D的方式為都柏林這座迷人的城市撰寫履歷。」不只歷史名人，包括巨型歷史建築，甚至某些酒吧、銀行、街道的前身、主人、遭遇等，都引領讀者穿梭時空隧道，深入其境地認識都柏林的肌理。

《星星都美麗，都柏林的A-Z》書中循著字母A to Z，呈現101則標誌著都柏林文化地景的短文，如同發現星星並為其命名般，從A到Z精心排列，如開頭「都柏林A—D：從阿依達到都柏林的門」、到最後「都柏林T—Z：從泰戈爾到佐濟姆斯雨傘陣」。楊子葆說，「這是我努力『多做一點』的小成果。」

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