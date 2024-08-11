【家庭plus．徵文大拼盤】脫單 結婚說YES

圖／豆寶

離婚率高居不下，一個人過也挺愜意，但想牽手的理由，也是擋也擋不住……

〈逃離家的牢籠〉擺脫父權 嫁了就管不到

文／林秦（高雄市）

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我生長在父權主義至上的傳統家庭，家裡大大小小的事情都是父親說了算。

父親的權威不容挑戰，只要稍有拂逆，父親便會不留情面地破口大罵，讓人無地自容。且我們完全沒有任何的隱私可言，這讓受過新式教育的我很不能接受，唯有結婚，才能擺脫這樣家庭。

父親思想傳統，他認為嫁出去的女兒如同潑出去的水，他不會再干涉出嫁女兒的生活。只有嫁人了，就可以完完全全的自由，不用再受到父親的管束。所以在適婚期，我就很努力地找對象，盼能早日飛出牢籠，找回我的自由。

年輕時聽聞因原生家庭不幸福而嫁人，嫁人之後多半也不會幸福。有鑑於此，所以在挑對象的時候，我可是睜大眼睛，不是為嫁人而嫁人。我的原生家庭是一面鏡子，我不能從一個牢籠再跳入另一個牢籠，那這樣的人生也太悲劇了吧。

結婚近三十年來，其實很難有充分的自由，但起碼生活是自在的，不用擔心再挨罵了。

〈不離不棄照顧〉相處舒適 足夠安全感

文／易楮（南投縣）

從小到大父母為生活中大小事爭吵不休，甚至要孩子選邊站；工作後見識過佳偶變怨偶的案例，在財產分割階段無所不用其極，導致我對婚姻的想法是敬而遠之。

直到遇見未進化成老公的男友，個性喜好與我截然不同。我性格急躁、追求完美，男友個性溫和、順其自然，他永遠是最好的傾聽者，會在需要時給予意見。閒暇時，我熱愛探索遊戲世界，男友拿起書可耗上一整天，他願意放下書本拿起遊戲手把，了解我的喜好。

但相愛容易相處難，交往與結婚承擔的責任義務不同。真正下定決心，是因急病住院到回家休養的大半年時間，男友不離不棄照顧，為我看食譜下廚、督促我復健、載我複診領藥。這樣的耐心溫柔讓我覺得他是足以託付一生的對象。

老公拾起我對婚姻的不信任碎片，一點一滴修復，給我足夠的安全感，意識到嫁給他會比現在快樂，這就是我脫離單身貴族，對結婚說「YES」的理由。

圖／豆寶

〈年輕立定志願〉嚮往當主婦 一頭栽進去

文／馳平兒（台中市）

打從18歲起，我就將「家庭主婦」訂為人生職志，因為A型巨蟹座的我，自以為鐵定是個賢妻良母，所以不該辜負這樣的天賦條件。再來則是印象中沒上班的媽媽，總是在家愜意地學國畫、做蛋糕，或是裁縫衣服，讓我對「家庭主婦」心嚮往之。

大學時期卯足全力朝「夢想」前進，努力參加各式聯誼、把握各種機會。結果遇上了沒被我在二十出頭歲就「以結婚為前提交往」嚇到的他，在他當完兵、我迫不及待地逼婚後，總算達成了「我的志願」。

為當家庭主婦而走進婚姻，在30年後的今天回頭看，還真是瞎到一個不行。除了發現血型星座根本是個迷思之外，也明白了媽媽能如此隨心所欲，是因為嫁的是隻身來台的「一個人」，而不是有公婆妯娌的「一家人」！

好想重回18歲，提醒那個好傻好天真的自己：經濟獨立、週休二日、為所欲為，都可能因為那句以為好甜蜜的「我養妳啊」，而成為mission impossible。所以是要「步入婚姻」還是「不入婚姻」，可得要想清楚啊！

〈莫名套上戒指〉保險資料填單 升格受益人

文／莎莎（桃園市）

我曾經是不婚主義者，經濟獨立，自詡為新時代女性，從不覺得女人的幸福或自我認同就要寄託在婚姻上。

父母離婚收場，讓我對婚姻之路沒有好感，甚至在國小得知父親外遇、小三收取父親財物後，就對母親說出「男人都好色、女人都愛錢」的小大人感慨。

我的戀愛之路很順利，不缺乏交往對象，也曾經被求婚兩次，但對經營婚姻沒有興致，或許也是沒有信心，一直沒有踏入禮堂。不婚到接近不惑之年，想著自己注定談戀愛一輩子。

某年和交往對象要去日本滑雪，謹慎的他提醒要買旅平險。上網填寫保險資料，保單受益人那欄只有父母、子女或配偶的選項可填，他說：「受益人我想要填妳，但妳還不是配偶，那我們找一天去登記吧！」

就這樣，金牛座的我們沒有鮮花、戒指或浪漫的燭光晚餐，萬萬沒想到自己就在買旅平險時，決定了人生大事！

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