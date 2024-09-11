【自由副刊．極短篇】 周先陌／公廁進行曲

◎周先陌

◎周先陌

我認廁所。小號就算了，但若是大號，則不可不看準一個完美的坐式馬桶。從國小到高中，肚子痛都忍到放學回家，及至大學，成熟的十八歲男孩邁出人生第一步，開始在大學校園尋找：它必須乾淨、在人煙稀少處，能讓我這個不易蹲的扁平足安心坐下投餵馬桶。

經過細心研究，圖書館某層樓角落的公廁是最佳選擇。米白色磁磚，冷氣的聲音穩穩迴盪――我是在隱密聖潔的洞穴中卸下重擔。

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直到一杯冰美式下肚的那天早晨，一切都變了調。

剛到廁所，便發現有股香水味。果然，門把上是紅色的鎖，誰在裡面？我在內心吶喊，肚痛如絞。

誰在裡面？忍不住了，先快步走探附近其他廁所，沒有一間滿意，不行，我就是要那間。回到原處，緊急敲門，「請問有人嗎？」

門裡無人應答，我再問了一次，有人嗎？

門在這時打開，不只一人。一雙青年面色紅潤，迅速逃離。

不及思考，我鑽進他們逃離的空間，在發洩中細聞他們殘留的氣息，不臭，是好幾股力的混雜，莽撞瘋狂。

日後我更愛這間廁所了，常常想哪時候再遇那兩副英俊的臉孔，便說：噢，你們也在這，一起如何？●

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