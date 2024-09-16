【自由副刊．愛讀書】 《疑問集》

《疑問集》

聶魯達著，陳黎、張芬齡譯，麥田出版

聶魯達著，陳黎、張芬齡譯，麥田出版

聶魯達（Pablo Neruda，1904-1973）是多產而矛盾的詩人，甚至招致希梅內斯稱其為「偉大的壞詩人」。他將愛人的身體投影上拉美的自然地景，寫下觸動電影《郵差》的情詩；他積極參與政治，認為「只為永恆而寫作的信念，是種浪漫的姿態」；他寫下惠特曼式的巨制《一般的歌》，也寫下露珠般的小品。在其整體創作中，《疑問集》可能是漂浮在上方，顏色最淡、最不濃稠的一層，幾乎逆寫賈西亞．羅卡對聶魯達的形容：「一位比哲學更接近死亡、比洞察更接近痛苦、比墨水更接近血液的詩人。」由二行體（為主）、三百餘次提問構成的詩集，通往的不是懷疑論者所懸置的灰色空間：那是詩筆的圈選，以魔性的磚瓦替代庸常的磚瓦。以創造異想為世間的百科。問是一種「你看」，問是一種突破慣性訴說的「掀起來」。譯者之一的陳黎，長年翻譯聶魯達多書，作品手法主題亦可見其繼承與叛逆（或可比擬葉慈之於楊牧的影響？）是閱讀譯本的額外樂趣。近年則有夏夏的《一隻貓會有多少問題？》與《疑問集》對話，將創意的提問運用於親子教育的領域，值得一記。（160）

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