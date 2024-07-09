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梨山國中小吟泰雅古謠，融合爵士17日攜手遇見喬安娜唱進歌劇院

2024/07/09 17:08

梨山國中小-泰雅古謠合唱團，將與遇見喬安娜樂團一起跨界演出。（參山處提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕聽見梨山最美的歌聲 ！梨山國中小-泰雅古謠合唱團及遇見喬安娜樂團，7月17日將在台中國家歌劇院聯手演出，曲目將爵士、佛拉明哥曲風融入泰雅古謠，交通部參山處長曹忠猷說，梨山國中小為全國最高海拔國校，學生歌手有「梨山最美歌聲」稱號，歡迎樂迷到場感受部落天籟。

「爵世融合—歌舞讚頌」泰雅古謠世界風音樂會，17日晚間7時半於中劇院演出，國中小歌手將與9名「遇見喬安娜樂團」樂手，聯手演出古謠改編〈泰雅少女歌〉、〈織布歌〉及〈環山之歌〉，樂團特別創作〈你叫什麼名字（泰雅．故鄉）〉，並演奏奇克．柯瑞亞的爵士名曲〈黃色雨雲瞬間〉及台灣歌謠〈天黑黑〉。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，梨山國中小合唱團有12名國中及6名國小團員，而「遇見喬安娜樂團」團長楊容喬自2018年起，每月上梨山2次教導學童唱歌，協助部落接軌世界樂音潮流。

「我們演出是屬於跨界的。」學生團員表示，此次將梨山泰雅美聲帶到都會，歡迎民眾前往國家音樂殿堂聆聽。

參山處說，遇見喬安娜樂團長楊容喬擔任編曲及長笛手，鋼琴、打擊樂及貝斯、爵士鼓各由郭俊育、史孟航、謝宗翰及陳信介擔綱，演出時間100分鐘內將陸續表演古謠〈泰雅思念長者之歌〉及馬太．保羅．米勒名曲〈祈求世界和平那一天〉等10首曲目。

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