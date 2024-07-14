2024夏至藝術節開跑 移動劇場登上台鐵區間車 《列車毛古拉斯》門票秒殺

2024夏至藝術節─移動劇場，6位紅鼻子醫生演員與現場150位觀眾在車站大廳合影。（圖由南市文化局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2024夏至藝術節開跑，由雲嘉南4縣市共規劃54場涵蓋親子劇、戲劇、布袋戲、音樂、舞蹈等藝術饗宴。其中，台南新營策辦17場系列活動，首檔跨域展演的「移動劇場」，今年7月13日至14日於新營與斗六往返的台鐵區間列車上，量身打造親子版移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》，讓參與的民眾歷經一場火車上難忘的奇幻旅程。

南市文化局指出，成立於2020年的斜槓青年創作體，這次應夏至藝術節邀請，全新打造《列車毛古拉斯，要開了》講述一台脾氣古怪、名為毛古拉斯的列車，會隨著搭車乘客的個性變化窗外的風景，開賣不到1個月，就創下2場完售一票難求的秒殺紀錄。

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移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》，讓參與的民眾歷經一場火車上難忘的奇幻旅程。 （圖由南市文化局提供）

文化局表示，《列車毛古拉斯，要開了》是以肢體戲劇的方法，運用各種不同物件，帶來具有互動性的沉浸式演出。透過6位長期從事紅鼻子小丑醫生訓練及有喜劇演出經驗的演員們共同即興創作，演員輪流在行駛中的3節車廂內，以詼諧有趣的劇情及小丑演出技巧，陪伴觀眾探索充滿想像的新世界，一起共度這段60分鐘在火車上難忘的奇幻旅程。

文化局說，2024夏至藝術節「移動劇場」7月20日起由雞屎藤舞蹈劇場接續推出《再會啦！黃昏發的尾班車》2.0版，更多新營文化中心演藝廳及廣場戶外活動，歡迎搜尋「雲嘉嘉劇場連線─夏至藝術節」FB粉絲專頁或「新營文化中心」官網查詢。

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