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「台東藝術節」12團21場次明午開賣 縣內學生有機會免費欣賞

2024/07/16 15:58

「台東藝術節」門票明（17日）開賣，蒂摩爾古薪舞集今天在縣議會舊址演出暖身。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕「2024台東藝術節」8月至11月策畫12檔節目共21場次，門票明（17日）中午開賣，早鳥享8折優惠到8月4日。台東藝術節結合文化部相關計畫與政策推出學生優惠方案，讓縣內各國中小學和高級中等學校學生有機會免費參與，以及針對16-22歲青年劃定專屬的青年席位，提升年輕族群對表演藝術的參與度。

列為歷史建築的台東縣議會舊址已轉型為表演藝術創生基地，首次成為藝術節表演場地之一，今天邀請桑布伊、李若菱、蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》等演出，為「台東藝術節」暖身。

縣府表示，今年台東藝術節以「記憶之鑰」為題，包含戲劇、音樂、舞蹈、馬戲和親子等不同類型的節目。除了在大家熟悉的藝文中心演藝廳之外，今年更增加兩個中小型演出場地，分別是「均一明門藝文中心」及「台東表演藝術創生基地」，策展內容相較以往更多元，讓觀眾有機會看到實驗性強、互動性高的作品，拉近與藝術家的距離。

文化處說明，此次節目包括以日式搞笑風格聞名的「面白大丈夫」帶來結合漫才和短劇的「職男人生2搞笑重啟」；｢故事工廠」推出口碑爆棚歡鬧舞台劇「媽，別鬧了！」由王琄和湯志偉領銜主演；愛樂劇工廠邀請UNI優尼客當代馬戲團，合作親子音樂劇青鬼好朋友——戰鬥吧！桃太郎！結合馬戲、特技、雜耍和影像科技；獲15個國際獎項的滑稽雙人表演瑞士寶卡菈小丑馬戲團將訪台；飛人集社劇團的初生則融合戲偶、光影及現場音樂。

另外有李泰祥10週年紀念音樂會、加拿大的牙買加裔歌手杜安．佛瑞斯特演出、陳鋭小提琴獨奏會、台東回響樂團歌劇音樂會、蒂摩爾古薪舞集以南排灣古調重現「牡丹社事件」、布拉瑞揚舞團、泰雅精神文創劇場演出。

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