文化部長李遠最快樂的一天 2024兒童歌仔戲及校園巡演開跑

文化部長李遠致詞時特別拿上戲偶，提及以前在做的就是文化扎根的工作。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心為以「走進校園巡演」、「跨出戶外匯演」雙軌並行的策略，2024年辦理「傳藝Go Young校園巡演」暨「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫，即日起開跑。

台北木偶劇團演出《燈猴》片段，邀請現場小朋友一起演出。（文化部提供）

文化部長李遠今日出席「請囡仔來看戲」—2024兒童戲曲巡演記者會時表示，「今天是做文化部長最快樂的一天。」他在擔任文化部長前的工作就是跟著紙風車劇團上山下海表演、帶著劇團到學校反毒，到真正擔任文化部長時，「我最想做的還是文化扎根計畫，第2個則是將臺灣的傳統文化帶到全世界」。李遠表示，將在8月推出專屬兒童及青少年的「小公視」頻道；文化幣也研議下降適用年齡至國中（13歲）；同時，文化部正規劃繪本作家培育計畫，預計以1年培育30名繪本作家的規模，支持臺灣的兒童繪本創作；而國家兒童未來館更是文化部將送給小朋友可以在裡頭發揮無限想像的地方。李遠說，「就是這些動力，讓我想要當文化部長」。

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文化部長李遠（中）與小朋友們撐起布袋戲戲偶，來場趣味的對手戲。（文化部提供）

傳藝中心表示，2024年「傳藝Go Young校園巡演計畫」延續去年執行成效，與教育部共同合辦，共計補助22個演藝團隊進入國小校園巡演，演出類型包括歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、說唱、原住民古謠、客家歌謠等，參與學校數達220所，其中包括至少70所偏遠地區學校，參與學童數達22,000人以上，藉此從小培養傳統戲曲欣賞人口。

國立傳統藝術中心「傳藝Go_Young校園巡演」及「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫，期待從創、製、演一系列型塑兒童戲曲生態圈，培養更多新世代藝文人口，培植青年藝術創作者。（文化部提供）

今年首度舉辦的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，將與桃園市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣等6個縣巿政府攜手合作，提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目，內容豐富多元，同時也為傳統演藝團隊開創更多演出機會，將傳統戲曲扎根於社會的每一個角落。

「傳藝Go Young校園巡演計畫」自即日起至11月陸續於全台校園展開，入選的傳統表演藝術團隊皆精心規劃演出劇目與教學互動體驗等內容，積極結合國小教育體系場域資源，讓學童能接觸並近距離欣賞到臺灣傳統藝術與其承載的國家語言與珍貴文化內涵。「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」則將於8月至11月在6個縣市舉行7場次戶外公演，擴展孩童對臺灣歌仔戲的視野，透過最親民的「外台」演出方式，讓親子觀眾輕鬆接觸歌仔戲。

●「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」演出資訊●

8/3（六）19:00 台東兒童公園，風神寶寶兒童劇團《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》

9/1（日）19:00 彰化鹿港體育場，一心戲劇團《審石頭》

10/5（六）19:00 雲林斗六膨鼠森林公園，尚和歌仔戲劇團《小田田勇闖梨園》

11/9（六）19:00 屏東體育館前廣場，秀琴歌劇團《孫悟空七十三變—妖怪別來騙》

11/10（日）19:00 屏東體育館前廣場，薪傳歌仔戲劇團《黑姑娘》

11/16（六）19:00 台南321巷藝術聚落草坪，中華王金櫻傳統文化藝術協會《阿嬤講古早古—蛇郎君》

11/23（六）19:00 桃園陽光劇場，唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》

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