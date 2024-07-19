音樂外交！斯洛伐克男童合唱團訪彰基 獻唱〈丟丟銅〉

斯洛伐克男童合唱團至彰基演出，不僅是音樂與文化的交流，更是台斯兩國間深厚友誼的體現。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕音樂外交！斯洛伐克男童合唱團一行23人連日來在彰化基督教醫院參訪交流，18日還獻唱台灣民謠《丟丟銅》，清脆悅耳的歌聲，加上活潑輕快的肢體動作，驚豔台下所有聽眾，不僅展現音樂與文化的交流，還讓團員了解台灣的醫療史，也為彰基醫護人員帶來了心靈的慰藉。

彰基招待斯洛伐克小朋友來參訪彰基院史館，希望通過信仰、人文歷史的交流，深化兩國國民之間的友情。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬致詞時強調，彰基近年來致力於醫療外交，曾獲得外交部頒發「外交之友貢獻獎」，因此這次有機會參與接待斯洛伐克男童合唱團，透過音樂文化交流落實國民外交，這也是彰基對人文關懷文化推廣的重要目標。

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斯洛伐克男童合唱團演唱台灣民謠〈丟丟銅〉，清脆悅耳的歌聲，加上活潑輕快的肢體動作，驚豔台下聽眾。（彰基提供）

他說，彰基創院的蘭院長也是從英國來台灣，同樣來自歐洲，斯洛伐克也是以基督徒為主的國家，彰基是以人為本、以愛為核心的醫院，所以員工經過文化饗宴之後，會提昇心靈的素質，對照護病人也有相當的幫助，特別在忙碌的醫護生活裡面也能讓同仁紓壓；台灣和斯洛伐克雖然不是邦交國，但是相當的友好，也藉由這次音樂與文化的交流，可以用國民外交的方式，讓兩國的關係更加的緊密、更加的情誼深厚。

高嵩明表示，斯洛伐克男童合唱團於疫情結束後再到台灣，指定要前往彰基及彰基長老教會演唱。（彰基提供）

台灣首位捷克、斯洛伐克「雙元國家之友獎」得主高嵩明表示，斯洛伐克男童合唱團14年前曾到彰基長老教會演唱，疫情結束後就指定要前往彰化基督教醫院及彰化基督長老教會演唱。

音樂饗宴時，斯洛伐克男童合唱團為彰基醫護人員獻上〈丟丟銅〉等歌曲，天籟，清亮、純淨的歌聲回蕩在醫院的禮堂中，讓在場的醫護人員都感受到音樂的力量。這場音樂會不僅為醫護人員帶來片刻的心靈休憩，更是一次跨國界的文化交流，讓全場備感溫暖。

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