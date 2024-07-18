【藝術文化】沖繩西原高校樂隊抵台 各界搶當餵食團

（圖：文總提供）

文化總會邀請日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊，來台參與2024總統府音樂會演出，團隊昨（17）日中午搭機抵台，師生們抵桃園機場興奮高喊「台灣讚」、「台灣我來了」。

文總也自昨天起為團員送上各界「餵食團」提供的台灣在地美食，包括農業部的「水果寶盒」，內含芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果，還有洪瑞珍三明治，以及文總準備的蟹殼黃。

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文總表示，此次西原高校行進樂隊將於7月20日晚上7時參加總統府音樂會，與世新大學啦啦隊合體演出；在此之前還有2場快閃活動，首場將於7月19日上午10時50分至11時，在台北101購物中心信義大門口演出；另於7月20日上午9時30分至40分，在台北圓山大飯店大廳演出。

（文：記者凌美雪，圖：文總提供）

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