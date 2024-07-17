【藝術文化】指揮大師賽門．拉圖率巴伐利亞廣播交響樂團 12月重磅訪台巡演

巴伐利亞廣播交響樂團將再度訪台演出。 （BR-Astrid Ackermann攝，國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院公布4檔下半年重要國外音樂節目，10月有2檔，包括法國鋼琴家伊蓮．葛莉茉（Hélène Grimaud），以及小提琴鬼才基頓．克萊曼（Gidon Kremer）與波羅的海絃樂團；11月是波蘭鋼琴巨擘克里斯提安．齊瑪曼（Krystian Zimerman）；12月則將迎來久違的好朋友，指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon Rattle）將率巴伐利亞廣播交響樂團登台。

睽違多年的賽門．拉圖爵士，將親自率團來台巡演。 （BR-Astrid Ackermann攝，國家兩廳院提供）

巴伐利亞廣播交響樂團被譽為樂迷一生必聽的經典天團之一，而指揮大師拉圖，更是台灣樂迷熟悉的老朋友，他在擔任柏林愛樂首席指揮期間，多次率團訪台，與台灣建立了深刻的情誼，在卸任前的2016年最後一次率團訪台演出後，時隔8年再登台，就是親率他剛於2023年接手的巴伐利亞廣播交響樂團。

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韓國知名鋼琴家趙成珍受邀擔任獨奏家。 （Christopher_Koestlin_DG，國家兩廳院提供）

此次指揮大師與古典天團的連袂訪台演出，其實不只台北兩廳院，實際上國表藝3館是接力主辦，尤其對台中國家歌劇院與衛武營來說，雖然巴伐利亞廣播交響樂團2018年訪台巡演時曾到訪，但這次將是拉圖爵士首訪2館。

國表藝3館巡演，在曲目安排上也有些不同，簡單說，台北有2場，其中1場獨家，另1場《馬勒7》也將於衛武營演出，台中場也是獨家，因此，4場演出共有3套曲目。台北與台中的獨家場次，還邀請獲蕭邦鋼琴大賽首獎的當紅韓國鋼琴家趙成珍擔任獨奏家。

巴伐利亞廣播交響樂團已於官網公告演出行程與曲目，分別是12月1日台北國家音樂廳的協奏曲之夜，攜手趙成珍共同演出；12月2日演出《馬勒7》。12月4日在台中國家歌劇院，將是全場布拉姆斯，包括《第2號交響曲》，以及攜手趙成珍演出《第2號鋼琴協奏曲》；12月5日高雄衛武營演出《馬勒7》。

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