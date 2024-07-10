【自由副刊．全民寫作時間】 林纓／寫一篇小品文

◎林纓

◎林纓

幼兒時期我死不願吃東西，被父母長期用針筒灌食，差點把自己餓死。

從小我就只有書，一歲半便沉溺繪本，寧可看一整天也不吃東西，父母只好用針筒灌我吃食泥。

請繼續往下閱讀...

埋頭苦寫至今已十五年，以前對我來說，所有「經驗」都來自學校生活和書本。我從小醃在書堆裡，感興趣的不是朋友而是書，不想出去玩只想閱讀。兒時的我從虛構學習真實，從理型對應現實世界，自一歲半沉迷書頁中差點把自己餓死便是如此。

但即使如此不愛涉世事，把自己關在虛構的牢籠裡，我創作的理念從來都是「真誠」。

是「真誠」，不是「真實」。

在創作中，你對自己真誠，就是對所有讀者真誠。

不要嘗試成為「另一個作家」、「名家」、「你崇拜的小說家」，首先你得當好你自己。寫虛構作品亦是如此。

虛構的背景，真誠的人，往往會令人著迷。就像徐四金的《香水》或《航海王》。前者是追尋世上最香的「大祕香」，後者是追求大祕寶，兩者皆為在虛構中對於一種極致的追求。但作品中人物性格、價值觀、作者的語氣都發自真誠，因此更能觸動讀者、觸動人心。

唯有「真誠」，才能讓你真正想說的話傳達出去。但這並不是要你說實話。只是要你別對自己說謊。寫作的時候不要裝逼。

但寫小品文時可以稍微裝點逼……開玩笑的，寫什麼都不該裝逼。只有回媽媽的FB留言時例外。

寫小品文更是需要真誠，而且你得把人生攤開來，看看自己每一瞬間、每一個動作、每一絲個人想法，各種各樣只屬於你的細節。

這些細節都繞著一個核心，就是你自己。

你是個什麼樣的人？做什麼工作？早上在想什麼？你的成長背景是如何影響現在的你？你喜歡什麼？討厭什麼？看不起誰？你是如何和這世界碰撞、磨合？種種更具體的細節，挑揀一番後，再抓準某個核心，實實在在寫出來。

把自己看個透澈，再去寫作。

寫著寫著，隨著時間推進──你會看到自己的改變或成長，也會發掘更多你不了解的自己的另一面……

這就是創作時對自己真誠的有趣之處。●

【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者，分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法