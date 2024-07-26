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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《陌生地》

2024/07/26 05:30

《陌生地》 章緣著，聯合文學出版

章緣著，聯合文學出版

章緣（1963-）小說背景多為台北、紐約、上海，沿己身移動軌跡，觀照不同文化與當地生活。大疫三年，長居上海的章緣來回台灣與中國，切身經歷快篩與核酸檢測、防疫旅館與隔離酒店；2022年上半，上海封控，章緣兒子每天計算存糧，章緣則在台灣手術治療眼疾。疫後，面對「不好說不可說」，章緣以不同以往的說故事方法，藉虛構偷渡寫實，集為一冊《陌生地》：同名作虛構一座印度洋島國，敘事者落地即遭不明所以的隔離，彷彿「大白」的人員逡巡，亦敘及偏遠山村盛行拐賣；〈來去曼陀羅〉創造了小說人物與作者之間微妙的作用力，融合上海夢與美國夢的浮華和清醒；〈木頭人〉生活在疫後十年，隨著抗疫結束，全民數據收集完成，監視器、通行碼、洪災是大默城日常；〈皮諾曹與藍色鳥〉由小男孩彷如寓言的敘述帶領，無人小巷偶爾一陣猛烈咳嗽，愈來愈多人失蹤，人人把同樣的話說了好幾遍。陌生地中，架空的房子有實在的水泥，「房子是最好的歷史見證，因為更好的歷史見證是會死亡的，當他們未死之時，不見得有機會開口。」（唯怡）

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