【自由副刊．極短篇】 陳逸勳／吃飛機的朋友

◎陳逸勳

◎陳逸勳

離職之後，我突然懷念一起吃過飛機的朋友，於是我打給靜。話筒裡我聽到親子台帶動唱的兒歌，靜把聲音關小後問我：「你搞什麼？」

「吃滿一百架飛機了。」我試圖解釋，抓住天空的飛機拍碎後一口吞下，像在吃藥。我說：「請許願。」

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「別鬧了先生。」靜說：「打給凱吧，我結婚了。」

曾經，我偷看過靜寫的情書：當願望被流星拖慢／往白日飛航將期限延長──靜對飛機雲沒了興致，她不吃飛機了。後來翻看她貼滿全家福的臉書，我更加確信，靜早已不再寫詩。

緊接著打給凱。他說兄弟你都沒變，凱約我，見面聊吧？

大學城旁的速食店裡，凱跟我分享股票殖利率、比特幣以及房價。當他把所有話題加上一個＄號，他就像在銀行上班的麥當勞叔叔，我用眼神，求他饒了我。

凱擦掉沾醬的紅鼻，鬆開領結，恢復了正常。「你呢？這些年你忙什麼？」

我把吃飛機的事拿出來重講，順便探問他的祈願。凱深沉地皺眉，問我靜怎麼看，我說她嫁了好老公、準備二胎了，凱說：「那我一生了無遺憾。」這一刻，一百架飛機同時作廢。

有則新聞跟這件事情很像：有人買飲料中了一千萬元，開心地跑去兌獎，發現是舊的發票，被笑說怎麼會把現在跟以前的時間搞錯──我說完這則笑話，凱傷心回覆：「果然長大不能再吃飛機了。」

這天，我和凱誤點兩份快樂兒童餐，東西塞進嘴裡嚼老半天，才發現吃起來一點都不快樂。●

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