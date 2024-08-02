【家庭plus．生活停看聽】市場面相學 多學學

圖／達志影像

文／林秦

每個人都喜歡和面容和善的人相處；相反的，如果長得是一副凶神惡煞臉，一般人都會想退避三舍吧，免得惹來無妄之災。但是面善的人就一定心地善良嗎？面露凶光的人，就一定粗蠻無禮嗎？這恐怕不見得，起碼在菜市場我就得到了答案。

我喜歡去菜市場的一攤水果行買水果，不僅是老闆待客親切，讓人有賓至如歸的感覺，最重要的是，老闆總是會自動去掉零頭，讓我覺得「足感心」，基於「食好鬥相報」的心理，我介紹姊姊去買，姊姊也一試成主顧。但是……

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有一次姊姊跟我說老闆好像會偷斤減兩，因為她為了做烘焙，買了個電子磅秤，剛好買了葡萄，就好奇拿葡萄來秤秤看，結果一秤才知足足少了50克。姊姊又想會不會是自己的磅秤出問題，所以拿包裝完整的餅乾和糖果來秤，結果磅秤顯示的數字跟包裝袋上的重量是一模一樣，她才驚覺老闆做生意不老實。當姊姊跟我講這件事時，我也難以置信，這麼一個面善的老闆，會做出如此不誠信的事？因為磅秤上的數字只有老闆看得到，所以他說多少就多少，何況常無條件捨去零頭，我不曾懷疑過老闆會不老實。待我自己實驗幾次，發現果真常常都會偷斤減兩，只不過每次減的斤兩不盡相同，當然這個水果攤我就再也不會光顧了。

有一次近中午時分才驚覺沒有蔥，趕忙跑到菜市場去買，結果自己常買的幾攤，蔥都賣完了，還有一攤我沒有光顧過，因為這個老闆刺龍刺鳳，嘴上不是叼著菸就是嚼著檳榔，讓我一看就覺得應該不要去招惹他。但我又一定要蔥，只好怯怯問老闆還有蔥嗎？他說「有有有」連說了三個「有」，並指著蔥的方向，要我自己拿取，我拿了一把讓老闆秤，磅秤顯示的金額是24元，我就拿剛好24元給他，想買完就趕快走。奈何我還沒離開，老闆就叫住我，說要重秤，此時我有些忐忑，老闆是要怎樣，老闆看出我的驚懼，就說：「沒啦，剛剛秤上面有零錢，我沒注意到，再秤一次。」我連忙笑說不用了，但老闆說不秤，他晚上會睡不著，我只好恭敬不如從命，結果再秤一次是23元，老闆就退我1元。

想想自己真是糟糕，怎就學不會不要以貌取人呢？從菜市場的兩個例子，我想對任何人都該心存善意和尊重，可不要被一個人的外表給蒙蔽了啊。

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