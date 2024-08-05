【自由副刊．夏日歌單】 李桐豪／數字戀愛

◎李桐豪

◎李桐豪

根據Radicati Group的報告，2023年，全球每天發送和接收的電子郵件約為3470億封，FB每天更新狀態和貼文是2億條，IG上傳影像內容9億5千個。Spotify音樂更新4萬首。往日，一天是24小時，朝9晚5，工作睡覺休息38制，清清楚楚。然而因為智慧手機，搭車、買菜、工作、娛樂，我們分分秒秒都在網路上。

那驚人的數據自己也貢獻了些許數位足跡：粉絲專頁有69,187人追蹤，一篇弔念鄭佩佩貼文1,473個讚，107個分享，9個回覆。過去28天，貼文觸及人數92,348，貼文互動次數17,239。手機顯示，自己上一週共計使用螢幕52小時31分，生產力工具和財經5小時53分，社群19小時、遊戲9小時5分……

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數位年代，凡事都可以量化成數字，一張3庭5眼符合黃金比例的漂亮臉蛋，約會網站178／68／19.5每一份灌水的性感數據、2021年台灣上班族年薪平均中位數50.6萬元，平均破百萬是電力及燃氣供應業、金融及保險業，分別有108.3萬元與102.3萬元。藝術娛樂及休閒服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等，都未達40萬元。

在公部門，東西愈好測量、愈好量化，愈容易處理。13家必去的文青甜點店、失敗的人缺乏這7個工作習慣、學會這10句短語，你也可以像領導者一樣地說話……數字是網路新聞摻進去的香料。我們熱愛數字，地球上第一份文獻，是西元3200年前，美索不達米亞平原出土的陶土板，上頭記載烏魯克寺廟的資產清單，換言之，人類最早在地球上留下的史料是一份Excel試算表格。

數字科學、客觀、理性，數字讓我們安心，但數字也無比感性。

失戀278天，意味著比房貸油錢水電雜支平均開銷多了6萬3千塊的帳單，一場東京機加酒5天4夜的療傷旅程3萬5431元，三多利角瓶調和威士忌1920ml 1150元，6個月4瓶共計4600元，怯弱卑微以為多買幾件衣服就可以改頭換面，T恤3件新泳褲1條，網路購物3421元。失戀是一份赤字帳單，也是一份傷心歌單，聽了79次陳冠蒨〈欲言又止〉，和177次的孫燕姿，「50萬加侖的水，42公斤的體重，88個琴鍵，24分鐘的車程，33轉的LP，一個任性的我，一個離開的你」。

失戀也是一份睡眠清單，從每個心有不甘的夜晚上午3：57～上午8：20，睡眠品質69％，到上午12：38～上午9：27，睡眠品質92％，手機睡眠銀行債務從43.3％降到了8.2％。

每天在晴朗的天氣醒來，去晨泳，平均1400公尺，動態訓練時間50：17，總大卡712，平均心率108下。

智能手錶跟你說，你是自由的，不管是睡眠債務，還是游泳姿勢。你不跟誰比較，在Cigarettes After Sex裡懶懶散散地游著，然而對面水道，有人威風凜凜向你游過來，178／68的體態，蝶仰蛙捷，漂亮的身手，水波不興，那人一趟又一趟和你錯身，自己心裡全是海嘯，心跳到了148，到岸觸牆轉身，連防水耳機都掉到水裡去了，躬身下潛拾起戴上，心噗通噗通地跳著，彷彿飲酒過量的迷醉，「乾杯，乾杯，若是欲哭毋通哭予人知，浮沉人生的苦海，毋敢對啥人講真愛，林森北的巷仔內，今夜做你�我出檯，閣愛一擺，把握現在，閣愛一擺，もう一回」，心情歡快而熱鬧，彷彿一首許富凱，可不對啊，為什麼許富凱會出現在夏日歌單裡？●

■【夏日歌單】隔週週一見刊。

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