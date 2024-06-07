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演出知名韓劇《我們的藍調時光》 心障畫家鄭恩惠來台首辦畫展

2024/06/07 20:00

韓國知名心智障礙藝術家鄭恩惠（右3）首度來台舉辦個人畫展，並與育成社福憨寶貝及貴賓等合影。（育成社福提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕韓國心智障礙藝術家鄭恩惠（정은혜，Grace）曾演出知名韓劇《我們的藍調時光》「英希」一角，與韓星韓志旼一起感動觀眾，除了銀幕上發光發熱，更透過畫筆展現藝術才華，今（7）受邀來台，舉辦個人畫展，再次用其純真而溫暖的視角，傳遞暖心祝福。

韓國心智障礙藝術家鄭恩惠首度來台灣舉辦個人畫展，並展出作品〈你的臉 鄭恩惠〉。（KEI ART COMPANY提供）

33歲的鄭恩惠身為唐氏症患者，在韓劇《我們的藍調時光》中飾演女星韓志旼的孿生姐姐「英希」，並出演紀錄片電影《你的臉》，真摯演技觸動觀眾，而現實中，她還是出色的藝術家，舉辦多次畫展，並積極參與身心障礙者人權運動，經營YouTube等。

其實鄭恩惠在成年離開教育機制後一度無處可去，長期無所事事在家，導致各項認知發展漸漸退步，身為畫家的鄭母為防止女兒情況持續惡化，讓女兒到自己的美術教室負責簡單的清潔工作，不料慢慢培養出她的繪畫熱忱，過去曾困擾她的視線恐懼症、強迫症和思覺失調症幾乎都消失，就此改變人生。

33歲的鄭恩惠身為唐氏症患者，意外挖掘出繪畫天賦，並開始為路人遊客量身繪製「你的臉」誇飾畫（Caricature），至今超過5千幅作品。（KEI ART COMPANY提供）

鄭恩惠表示：「因為每個人的臉孔都不一樣，所以我一直畫著，大家都好漂亮。」2016年8月某一天，她首次坐在京畿道的汶湖里河邊市集，為遊客量身繪製「你的臉」誇飾畫（Caricature），目前已經累積超過5千幅作品，如今亦出版圖文書《你的臉》等，日記、詩和寫給家人的信，帶來純真溫暖。

鄭恩惠今日受邀來台，舉辦個人畫展，育成社福基金會總經理吳幸芳表示，很榮幸能與亞洲最知名的心智障礙藝術家鄭恩惠、韓國KEI ART COMPANY及髮妝之鑰攜手合作，推動線上畫展和義賣活動，邀請大眾「重新認識心智障礙者，給他們發揮天賦的空間，看見他們跟你我一樣的認真」的生命態度，協助減輕家庭及社會負擔。

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