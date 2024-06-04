「凝視台灣‧心象之境」 林慶雲用相機留下台灣歷史影像

南台灣早期攝影藝術家林慶雲，以相機詮釋對土地的深厚情感。（創價美術館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕南台灣早期攝影藝術家林慶雲（1927-2003），以相機詮釋對土地的深厚情感，為台灣留下許多彌足珍貴的歷史影像，創價學會美術館即日起展出「凝視台灣‧心象之境」林慶雲攝影展。

創價美術館指出，林慶雲出生於屏東縣林邊鄉，早期攝影風格以鄉土寫實為主，1960年代後，受德國現代攝影主義理論影響，致力於運用相機功能中，人類肉眼視覺所無法體驗的巨視、微視、近攝等方式進行拍攝。

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「凝視台灣‧心象之境」林慶雲攝影展即日起至10月18日，在創價美術館展出。（創價美術館提供）

1957年林慶雲與東港攝影同好成立「東光攝影會」；1965年創立「單鏡頭攝影俱樂部」，廣邀屏東、潮州、東港等地攝影愛好者凝聚地方力量，帶動屏東地區攝影藝術發展，其鄉土寫實攝影風格，為台灣留存許多彌足珍貴的歷史影像，貢獻卓著。

創價學會曾3度展出林慶雲個展及其子林文彥、林磐聳聯展，此次除展出其不同風格代表作，並有長年貢獻於攝影教育、親手為學子書寫的攝影講義和創作筆記等手稿，輔以書法、豐厚的書籍及唱片收藏，讓觀眾一窺林慶雲的藝術家全貌。

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