招待學子看《從拉斐爾到梵谷》 黃偉哲認「摳」但願加碼學生

台南市政府將招待2400位台南師生到奇美博物館參觀 《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》開展1個月即吸引10萬人進場參觀，台南市政府也編列經費，招待2,400位台南師生到場觀展，讓藝術教育向下扎根。

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》 於5月2日至9月1日展出，是英國國家藝廊成立200年首次來台，展出50位大師真跡，台南市長黃偉哲今（19）日也與南新國中美術班學生，一起領略西洋藝術史之美。

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台南市政府將招待2400位台南師生到奇美博物館參觀 《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。市長黃偉哲（中）也與南新國中學生一同觀展。（記者劉婉君攝）

黃偉哲致詞時表示，「其實市長滿摳的，但對學生的學習，能加碼就會加碼。」雖然市府財政不是特別寬裕，但支持孩子的教育經費絕對不手軟，希望讓台南學子親近國際大師鉅作，藉此帶動南市的藝術教育學習。

教育局長鄭新輝說，教育局早在2月底即積極與奇美博物館聯繫，歷經多次協調，促成南市65校共2400位師生得以參觀百年難得一遇的珍貴展覽，各參訪學校也由教師規畫展覽前導課程。

南新國中美術班2年級王姓同學說，很興奮能欣賞到大師的真跡，最想好好觀摩荷蘭光影大師林布蘭的作品。

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