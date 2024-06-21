新美館擬2025開館 6/22戶外展區先辦趴踢

新美館外觀。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市美術館主體建築正在進行室內裝修工程，以及戶外園區二期工程，目前僅開放一期、沙坑等區域，並展出「PROMENADE IN THE PARK公園漫遊」至6月30日，4組藝術家從自然生態汲取靈感，以土、木、風及萬物聲響為主軸，創作大型裝置藝術，6月22日將在戶外園區舉辦「感官漫遊，落日派對」，藉由生態導覽、舞踏聲響、電子音樂及市集，認識大自然。

市議員江怡臻日前詢問新北市美術館（新美館）目前規劃進度與未來館藏方向；市長侯友宜說，新美館定位於庶民生活文化，原則上會蒐集市內具有歷史意義、文化背景的藝術創作，不論老中青，只要對本土藝術有所貢獻，能讓眾人有滿滿的回憶和記憶，都值得珍藏。

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市府文化局長張䕒育表示，主體建築室內裝修完工後，需要至少半年靜置期，預計2025年上半年開館。所有入藏作品須經新美館典藏委員會審查通過，優先考量有新北地緣關係的重要藝術家及藝術作品，雕塑、錄像、攝影、平面繪畫、裝置藝術等均可，典藏多元；票價則待美術館成立後，參考市境內博物館、國內其他美術館票價再定。

「PROMENADE IN THE PARK公園漫遊」系列活動現正進行中。（新北文化局提供）

「PROMENADE IN THE PARK公園漫遊」展區4件作品，包含藝術家王振瑋的〈風之影〉、伊祐．噶照的〈起飛前的瞭望〉、黃俊男與羅婕如的〈於蛻變的虛實之間〉、電子音樂團體「幽法」的〈自然的脈動〉，在在呼應了「取之於自然，用之於自然，最後回歸自然」的初衷。

文化局說明，「感官漫遊，落日派對」6月22日下午2點至晚間7點，規劃在新美館戶外園區舉辦生態導覽、舞踏聲響、電子音樂及市集，時間約1至2小時不等，活動免費，報名方式、剩餘名額等相關資訊詳詢活動網站。

屆時導覽員郭美慧將介紹「公園裡有哪些好朋友？」導覽園區動植物及作品；「森感覺實驗室」創辦人白濟豪等人扮演舞踏舞者、人聲聲響、聲響樂手，共同演繹生命的起源─《胚胎》；電子音樂演出會由參展團隊「幽法」、音樂創作團體「本源共振」及DJ高許，透過音樂帶領閱聽人進入「自然的脈動」；當天還有晃晃市集，可以逛逛享用美食。

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