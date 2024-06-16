劉峯松「圓滿有餘」收藏展 翁金珠大喊都是「小三」

前台灣文獻館長劉峯松（右）收藏成癖，前彰化縣長翁金珠說，丈夫許多收藏，買了都不敢說，只能「藏」起來。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕作媒數百對的「媒人公」劉峯松，另一半是前彰化縣長翁金珠，劉峯松首次在彰化家鄉舉辦常民生活陶美學收藏展，他說自己是收藏成癖，感謝「憨某」讓他花盡畢生薪水收藏舊書、魚盤與陶甕。翁金珠則當場吐槽說，收藏品全是「小三」。

翁金珠當選彰化縣長時，其夫婿、前台灣文獻館長劉峯松把自己最愛的收藏送給她，期許不要有了權力，就不知不覺跳進政治大染缸裡。（記者劉曉欣攝）

前台灣文獻館長劉峯松在彰化生活美學館展出125件台灣陶文物，從數千件收藏品挑出水缸、茶罐、陶甕等等來展覽。劉峯松說，他收藏台灣陶文物是基於對台灣土地的愛，因為他1991年看到被列入黑名單的張燦鍙搭機返台，跪下來親吻故鄉的泥土，讓他非常感動。他覺得想念台灣不必親吻土地，只要帶著用台灣泥土所燒的土甕就好了，從此展開收藏土甕之路。

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前台灣文獻館長劉峯松收藏的尖底泥釉甕，相傳是明清時代隨著中國移民來台，主要作為壓艙之用。（記者劉曉欣攝）劉峯松展出收藏的魚盤。（記者劉曉欣攝）

劉峯松說，他收藏成癖，先是舊書，接著是魚盤，然後又是土甕，他一生的願望就是要成立天地人博物館，可以把他的收藏展出，舊書已全數捐給半線文教基金會，其它兩個的爛攤子，可能就要留給愛妻翁金珠處理了，只能對老婆說「對不起，請原諒」。

劉峯松（前排左2）首次返回家鄉舉辦收藏展，大批朋友與政界友人都到場了。（記者劉曉欣攝）

翁金珠表示，每個人看到劉峯松成千上萬的收藏品，都稱他為收藏家，但沒有人想到身為收藏家人妻的艱苦。剛開始只是買舊書，就在門口先探頭老婆在不在家，不在家就趕快藏好，後來收藏魚盤與陶甕，連大水缸都收藏，整個家都沒有辦法走路，劉峯松只好藏到朋友家的倉庫，有次去把收藏品清空，竟清出5大車，她看了都昏了，當場覺得收藏品根本是「小三」，才會收藏成痴。

「圓滿有餘」劉峯松常民生活陶美學收藏展，即日起至7月14日，在彰化生活美學館第1展覽室展出（週一休館）。

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