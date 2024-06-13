嘉美館新任館長陳佳琦 具跨領域人文背景

嘉義市長黃敏惠（中）今（13）天主持嘉美館新任館長陳佳琦（右）布達典禮。 （記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立美術館首任館長賴依欣今年3月出任台中市立美術館長，遺缺由文化局副局長林金龍代理，新任館長由視覺藝術與攝影史研究者陳佳琦接任，今（13）天舉行布達典禮，市長黃敏惠期許借重陳佳琦跨領域人文背景，發揮更多創意，強化文化資源整合與行銷。

陳佳琦擁有成功大學台灣文學研究所博士與藝術研究所碩士學位，曾任成功大學多元文化研究中心博士後研究員、義守大學電影與電視學系兼任助理教授、台灣文學館助理研究員，及《今藝術》採訪編輯等職。

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嘉美館新任館長陳佳琦今（13）天上任，藝文界人士到場祝賀。（記者丁偉杰攝）

她也曾參與並協助多項展覽與研究計畫，例如2021年嘉美館「捕風景的人——方慶綿的影像與復返」展覽，累積豐富的學術研究、博物館及媒體相關工作經驗。

黃敏惠表示，期許借重陳佳琦具備跨領域人文背景，未來不論在美術館主題展策畫、國際交流、桃城美展、藝文教育推廣等活動，與嘉美館同仁齊心努力，發揮更多創意，強化文化資源整合與行銷，帶來新觀念、新思維，讓城市處處有人文、處處都有藝術。

陳佳琦表示，嘉美館座落於非6都城市，總預算無法與直轄市相比，但卻能讓嘉美館在全國城市美術館潮流當中，率先成為典範，不僅有獨立的編制和預算，更能讓藝術展演能夠擁有很自由運作的空間；未來她將發揮所長，繼續提升嘉美館能量，延續既有的美術史、當代跨域與在地性這3條主軸，深化嘉市藝術文化。

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